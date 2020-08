Macademian Girl to jedna z najpopularniejszych blogerek i influencerek w kraju. Nic więc dziwnego, że swego czasu była obiektem zainteresowania Telewizji Publicznej. Szefostwo liczyło, że zatrudniając ją w "Pytaniu na śniadanie", podniesie oglądalność programu. Tamara radziła sobie bardzo dobrze, a widzowie lubili oglądać ją na szklanym ekranie. Niestety, już tego nie zrobią, ponieważ Perea została zwolniona ze śniadaniówki po tym, jak nie zgodziła się na podpisanie nowej, bardzo niekorzystnej dla siebie jako blogerki umowy z impresariatem TVP.

Macademian Girl o zwolnieniu z "PnŚ": Czułam się terroryzowana

We wtorek wieczorem Tamara Gonzales Perea opublikowała długie nagranie, w którym odniosła się do plotek na temat zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Blogerka zdementowała, że to nie niska oglądalność, a niechęć podpisania niekorzystnej umowy była powodem utraty przez nią fuchy w telewizji państwowej.

Argumentem naszej wymiany była niska oglądalność, ale to nie ma prawa buty w rzeczywistości. Ja jestem przede wszystkim influencerką i na byciu z Wami zrobiłam karierę. Powodem mojego odejścia jest fakt, że kiedy mnie przyjęto, wynegocjowałam taką umowę, która jest dobra dla mojego zawodu. Stacja wiedziała, na co się pisze, że przychodzę do programu, ale moje dochody z social mediów i z bloga są moją profesją i zarobkiem. Stacja mnie wzięła, bo mam Was, kochani, Was obserwatorów. Bez Was by mnie tu nie było.

Macademian Girl opowiedziała, kiedy dokładnie pojawiła się propozycja zmiany jej kontraktu.

Ja od samego początku miałam social media, miała zbudowane relacje z markami. Zainwestowała w "PnŚ", biorąc na własny koszt osobę, która za każdym razem była na programie i relacjonowała, co tam się dzieje, bo tak bardzo wierzyłam w ten format. W zeszłym roku powstała jednak taka komórka jak impresariat TVP, czyli coś, co zrzesza gwiazdy i za kontrakty bierze prowizje. Ale jest to dziwne, że kiedyś wszyscy dostawali te kontrakty, teraz telewizja pobiera za to procent. Pojawiły się propozycje, bym i ja to podpisała. Nie mogłabym nic zrobić bez zgody stacji, o wszystko musiałabym pytać. Z umowy impresaryjnej wynikało, że mam oddawać LWIĄ część swoich zarobków - ze wszystkiego, z każdego social medium. Miał to być spory procent, bo około 20/30 proc.

Była już gwiazda TVP wyznała, że telefonami i mailami była nękana po nocach. Okazało się, że tuż przed programem została od niego odsunięta.

Zarobki w telewizji było małą składową moich dochodów. Oczywiście odmówiłam podpisania umowy. Przyszedł taki moment, że mój kontrakt się kończy i zaczęła się prawdziwa gratka. Moja menadżerka dostawała maile w środku nocy. Ja doskonale to pamiętam, bo to było po 21 czy 22 przed samym prowadzeniem programu (mieliśmy z Robertem prowadzić 1 i 2 sierpnia) i dzień przed okazało się, że są zmiany. Mail miał w nagłówku, że albo podpisujemy umowę jutro, albo zdejmujemy Tamarę z weekendu, czy tam szukamy za nią zastępstwa. Czułam się terroryzowana, maile były wysyłane w takim tonie i nie było tam partnera do rozmowy. Mnie i Robertowi w stacji zaszkodziły zwłaszcza dwie osoby. Nie będę ich wymieniać, ale one wiedzą, kim są. One miały być odpowiedzialne za produkcję, a odkąd wybuchła pandemia nie mieliśmy nawet jednego kolegium.

Jak widać, jest wiele innych gwiazd, które są tak mocno uzależnione od TVP, a Tamarze wcale się nie dziwimy. W końcu na Instagramie zarabia krocie, reklamując przeróżne kosmetyki, czy ubrania.

