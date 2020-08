Gigi Hadid i Zayn Malik mają wszystko, by stać się ulubieńcami prasy, czyli tak zwaną "power couple". Są młodzi, piękni i bajecznie bogaci, a do tego bardzo w sobie zakochani. Co ciekawe, modelka i były członek boysbandu "One Direction" nie należą jednak do gwiazd żądnych atencji. Ich wspólne zdjęcia do rzadkość. Obecnie para z dala od mediów szykuje się do przyjścia na świat potomka.

REKLAMA

Gigi Hadid rodzi już niedługo!

Na początku tego roku do mediów przedostała się wiadomość o tym, że Gigi Hadid jest w ciąży. Modelka bardzo długo zwlekała z pokazaniem brzuszka. Dopiero teraz pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej wykonanej miesiąc temu. Przyszła mama zapozowała do fotografii w zwiewnej, przezroczystej sukience, przez którą widać jej ciążowe krągłości.

Pod jednym ze zdjęć Hadid nazwała swoje dziecko "aniołkiem". Póki co płeć i imię pociechy są owiane tajemnicą. Wcale nas to nie dziwi. Gigi i Zayn niechętnie dzielą się z mediami szczegółami życia prywatnego.

Zagraniczne media donoszą, że Gigi i Zayn powitają na świecie pierwszego potomka już we wrześniu. To oznacza, że poród zbliża się coraz większymi krokami. Dziecka pary ma już przygotowany pokój w apartamencie na nowojorskim Manhattanie. Ponoć oczekiwanie na pociechę jeszcze bardziej umocniło związek modelki i piosenkarza. O kryzysach sprzed lat nie ma mowy!

Coś nam mówi, że na pierwsze zdjęcie dziecka Hadid i Malika przyjdzie trochę poczekać. Zakochani cenią sobie prywatność, więc w odróżnieniu od innych gwiazd najpewniej nie będą robić sobie zdjęć na porodówce. Słusznie. Powiększenie rodziny to bardzo intymny moment i dobrze jest cieszyć się nim w gronie najbliższych.