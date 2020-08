Katarzyna Warnke wciela się w rolę prokuratorki w najnowszej produkcji Patryka Vegi "Pętla". Film inspirowany jest aferą podkarpacką i już od kilku tygodni panuje wokół niego atmosfera skandalu zarówno z powodu scen erotycznych, jak i pracy na planie podczas pandemii. I mimo że uroczysta premiera filmu odbędzie się dopiero 1 września, to jednak już teraz Katarzyna Warnke rozpoczęła pierwsze przygotowania.

Katarzyna Warnke szykuje się na premierę

Aktorka wrzuciła na Instagram dwa zdjęcia, na których pozuje z Gosią Baczyńską, znaną projektantką. Katarzyna Warnke najwyraźniej wybrała się do niej na przymiarki kreacji, którą projektantka tworzy dla niej na premierę "Pętli".

Gosia i ja szykujemy coś specjalnego na premierę "Pętli". Już za kilka dni się przekonacie - napisała aktorka na Instagramie.

Oczywiście zbyt wielu szczegółów Warnke nie ujawniła. Widać jedynie, że pozuje w czarnej zdobionej i wzorzystej kreacji, ma złoty naszyjnik i kapelusz w stylu lat 20. na głowie. Być może w ten sposób, jak również dodając hashtag "gangstamood", uchyla rąbka tajemnicy, że jej look będzie nawiązywać do gangsterskiego stylu z lat 20? To jednak tylko nasze domysły, a szczegóły poznamy podczas oficjalnej premiery z udziałem gwiazd. Czekacie?

