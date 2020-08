Sofia Richie wygrzewa się na jachcie w urodziny. Scott Disick ma czego żałować. Petarda!

Sofia Richie od trzech lat spotykała się i rozstawała ze starszym od niej o 15 lat Scottem Disickiem. Wygląda jednak na to, że para zakończyła swój związek (kolejny raz) definitywnie. Modelka świętowała swoje 22. urodziny bez Scotta i ponieważ to on podjął decyzję o rozstaniu, to ma czego żałować, patrząc na zdjęcia swojej byłej.

Sofia Richie pręży się na prywatnym jachcie w bikini

Sofia Richie jako modelka ma perfekcyjne ciało. W całej okazałości możemy je podziwiać nie tylko na reklamach, ale również na jej koncie na Instagramie. Właśnie tam pochwaliła się, jak spędziła swoje 22. urodziny. Zabawa na jachcie przeniosła się następnie do posiadłości z boskim widokiem na ocean i tam też Sofia spędza teraz czas - jeździ po plaży na quadzie, wygrzewa się w basenie i ćwiczy jogę w towarzystwie koleżanek.

Na jej InstaStory pojawiło się też krótkie nagranie z tajemniczym mężczyzną, niepokojąco podobnym do Scotta Disicka - gdyby nie te krótsze włosy można by pomyśleć, że rozstanie pary kolejny raz zakończyło się niepowodzeniem.

Skoro to nie Scott Disick towarzyszył Sofii w ostatnich godzinach, to co takiego robił? Na jego Instagramie również pojawiły się zdjęcia z łodzi, jednak w przeciwieństwie do swojej byłej dziewczyny, Scott wybrał się na motorówkę.

Z rozstania Sofii i Scotta cieszy się na pewno przynajmniej jedna osoba - ojciec młodej modelki. Lionel Richie już dwa lata temu groził jej, że ją wydziedziczy, jeśli związek ze Scottem będzie trwał (a był już na tyle poważny, że para miała się wręcz zaręczyć). Problemem była powszechnie znana niezdolność do zachowania wierności przez Scotta, który zdradzał swoje partnerki na lewo i prawo. Jak widać, tata Lionel może odetchnąć z ulgą. Scott sam doszedł podobno do wniosku, że różnica wieku pomiędzy nim a jego dziewczyną jest odrobinę za duża. Podejrzewamy jednak, że trochę chyba może teraz żałować...