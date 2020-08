Była żona Eltona Johna żąda od niego trzech mln funtów. "Próbowała targnąć się na życie"

Elton John i Renate Blauel pobrali się w 1984 roku. Niestety, nie było to małżeństwo z miłości. Muzyk oświadczył się Niemce na prośbę swojej matki. Związek przetrwał zaledwie cztery lata. Choć wszystko wskazywało na to, że para po rozwodzie utrzymuje przyjacielskie relacje, kilka tygodni temu do sądu wpłynął pozew od eksmałżonki przeciwko gwiazdorowi. Wszystko z powodu wydanej przez niego rok wcześniej autobiografii zatytułowanej "Me".

Była żona Eltona Johna żąda od niego trzech milionów odszkodowania

Renate Blauel żąda od eksmęża trzech milionów funtów odszkodowania. Wszystko z powodu wzmianek w książce Eltona Johna, które nie stawiają jej w pozytywnym świetle. Muzyk zdradził, że żona cierpiała na depresję i opisał jej liczne ataki paniki. Teraz w toku postępowania na jaw wychodzą mroczne tajemnice ich małżeństwa.

Okazuje się, że po premierze filmu była żona Eltona Johna nie czuła się dobrze i dopadły ją demony przeszłości. Stany lękowe Renate Blauel nasiliły się z powodu "zaostrzonego zainteresowania mediów". Adwokat Niemki, Adam Wolański, zdradził, że Elton John doskonale zdawał sobie sprawę ze słabej kondycji psychicznej byłej żony, a jako dowód przytoczył jej próbę samobójczą:

Blauel próbowała targnąć się na życie. Przedawkowała valium po rozmowie z Eltonem, w której muzyk powiedział jej, że małżeństwo z nią jest porażką i chce rozwodu.

Było to podczas ich miesiąca miodowego, który spędzali w Saint Tropez. Renate Blauel po tym incydencie miała wydać na terapię i leczenie "tysiące funtów".

To jednak niejedyna sytuacja, która odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. W połowie lat 80. na przyjęciu wyprawionym dla rodziny królewskiej księżniczka Małgorzata zapytała Blauel o jeden z obrazów, który Elton John miał na ścianie. Renate nie znała odpowiedzi na zadane pytanie i wpadła w panikę. Miała wówczas przerwać rozmowę Eltona Johna z Elżbietą II i zaprosić go na rozmowę do osobnego pokoju.

Adwokat Eltona Johna twierdzi, że gwiazdor zawsze szanował prywatność żony i nadal zamierza to robić. Dodała, że małżeństwo Niemki z muzykiem opierało się na szacunku i przyjaźni, czego dowodzą ich wzajemne relacje po rozwodzie.

Prawniczka Eltona Johna, Jenny Afia, sugeruje również, że powódce zależy jedynie na pieniądzach i rozgłosie oraz zszarganiu dobrego imienia eksmęża.

