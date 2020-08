Łukasz Szumowski ma za sobą kilka bardzo intensywnych miesięcy. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zdecydował podać się do dymisji i teraz może cieszyć się upragnionym wolnym. Były minister zdrowia już kilka tygodni temu został przyłapany przez paparazzich podczas krótkiego urlopu na Suwalszczyźnie. Teraz postawił na o wiele bardziej egzotyczny kierunek. Poleciał na hiszpańską wyspę Fuerteventura.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Kim jest żona Łukasza Szumowskiego? Historia ich miłości zaczyna się od... sprzeczki. O dwóch ważnych Polaków

Łukasz Szumowski relaksuje się na egzotycznym urlopie

Pandemia koronawirusa niestety wciąż daje się we znaki na całym świecie. W Polsce ostatnio bijemy nowe rekordy zakażeń. Fala zakażeń koronawirusem obserwowana jest też m.in. w Hiszpanii czy Chorwacji. To nie przeszkodziło byłemu ministrowi zdrowia, aby wybrać się na rajskie wakacje. Łukaszowi Szumowskiemu na hiszpańskiej wyspie towarzyszył tajemniczy mężczyzna. Na zdjęciach, które możecie zobaczyć, klikając TUTAJ, widzimy Szumowskiego, jak w towarzystwie nieznanego nam mężczyzny, bez koszulki podziwia otaczające go krajobrazy.

Na pierwszy rzut oka widać, że Łukasz Szumowski bawi się przednio. Nam przypomniały się słowa byłego ministra zdrowia. Przecież jeszcze nie tak dawno zapewniał, że nie mamy co liczyć w tym roku na wakacje, do których przywykliśmy.

O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Nie ma żadnych danych naukowych, które mówią, że epidemia wygaśnie latem. Na świecie, gdzie temperatury są dużo wyższe, niż w Polsce, wirus jest obecny. Z epidemią będziemy borykać się przez rok. Tyle w mojej ocenie będzie trwała epidemia - mówił Szumowski w maju na antenie RMF FM.

Jak się jednak okazuje, Łukasz Szumowski zmienił zdanie.