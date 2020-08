Natalia Kukulska konsekwentnie chroni prywatność swoich dzieci. Owszem, od czasu do czasu publikuje z nimi zdjęcia w mediach społecznościowych, jednak sporadycznie wypowiada się na ich temat, nie zabiera ich też na branżowe imprezy. Tym razem piosenkarka zdecydowała się zrobić wyjątek i pozowała fotoreporterom w towarzystwie męża, syna i starszej córki. Powód? Promocja najnowszego albumu artystki.

Natalia Kukulska z dziećmi i mężem

25 sierpnia w Warszawie miał miejsce przedpremierowy odsłuch płyty "Czułe struny". Natalia Kukulska zaprosiła kilkunastu artystów i zabrała się za muzykę Fryderyka Chopina. Praca artystki polegała głównie na dopisywaniu słów do kompozycji, a także przerobieniu ich na wersje symfoniczne. Co ciekawe, przy pierwszym singlu pracował również syn piosenkarki - Jan Dąbrówka.

Na evencie pojawiło się sporo innych gwiazd. Przed fotoreporterami brylowali m.in. Dominika Kulczyk, Adam Sztaba, Grażyna Wolszczak czy Małgorzata Potocka, jednak to Natalia Kukulska w towarzystwie rodziny zrobiła największe wrażenie. W tym ważnym dniu wspierał ją nie tylko mąż, ale również 20-letni syn Jan i 15-letnia córka Anna. To już piękna nastolatka, która coraz bardziej przypomina znaną mamę. Zobaczcie zresztą sami, zerkając do naszej galerii.