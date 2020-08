Anna Lewandowska wybrała się wraz z córkami do fryzjera. Trenerka szykuje się do nowego projektu i postanowiła odświeżyć swoją fryzurę. Przy okazji Klarcia również załapała się na metamorfozę, co pokazała dumna mama na Instagramie.

Anna Lewandowska pochwaliła się fryzurą

Trenerka pojawiła się w Warszawie, gdzie odwiedziła swój ulubiony salon fryzjerski. Annie Lewandowskiej towarzyszył również córki - Klara i Laura, czym trenerka pochwaliła się na swoim profilu na InstaStories.

Życie mamy. Nowy projekt nadchodzi - napisała trenerka.

Na zdjęciu widzimy, jak fryzjerki zajmują się włosami Anny, a w tle Klarcia z zainteresowaniem się w coś wpatruje, natomiast Laura grzecznie leży w wózku. Anna Lewandowska nie postawiła na spektakularną metamorfozę. Jej włosy po prostu zostały pofalowane, ale uwagę zwraca za to wciąż modne ombre, które przy takiej fryzurze prezentuje się najlepiej.

Anna Lewandowska Instagram/annalewandowskahpby

My jednak patrzymy na uczesanie Klary. W takiej fryzurze jeszcze jej nie widzieliśmy! "Ciocia Marylka" - jak napisała Anna Lewandowska - wykonała Klarze piękny asymetryczny warkocz. Klara ma już coraz dłuższe włosy, więc bez problemu można z nimi eksperymentować.

Klara Lewandowska Instagram/annalewandowskahpby

