Chris Hemsworth i Elsa Pataky tworzą zgraną parę, a ich małżeństwo śmiało można uznać za wzór związku idealnego. Okazuje się jednak, że nic nie przychodzi samo, a na to miano trzeba sobie ciężko zapracować.

Aktor znany z produkcji Marvela poznał swoją obecną żonę w dekadę temu. Niedługo po pierwszym spotkaniu Chris pojawił się z wybranką na imprezie organizowanej przez LACMA w Los Angeles. Zakochani pobrali się trzy miesiące później. Dodajmy, że w święta Bożego Narodzenia.

Chris Hemsworth i Elsa Pataky nie zawsze tworzyli idealny związek?

Z pozoru stanowią parę doskonałą, jednak rzeczywistość jest nieco inna. W najnowszym wywiadzie dla australijskiego "Body & Soul" 44-letnia aktorka opowiedziała o kulisach swojego związku z gwiazdą "Avengers". Jak sama przyznała, chce, aby fani wiedzieli, że nie zawsze jest tak perfekcyjnie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

To zabawne, że ludzie uważają nas za idealną parę. Nie ma mowy. To były wzloty i upadki, a my nadal pracujemy nad tym związkiem. Myślę, że związek to ciągła praca. To nie jest łatwe - tłumaczy Elsa Pataky.

Żona aktora doskonale zdaje sobie sprawę, że w związku nie może być tylko dobrze, jednak mimo wszystko stara się zwracać uwagę przede wszystkim na zalety.

Zawsze staram się dostrzec pozytywne strony - mówi Pataky.

Jak zdradziła aktorka, parze udało się znaleźć sposób na szlifowanie swojej relacji. Rodzice trójki dzieci stawiają na spędzanie czasu na świeżym powietrzu i pielęgnowanie wspólnych pasji. W przypadku Chrisa i Elsy jest to aktywność fizyczna, sport i zdrowe odżywianie. Pataky wyznała, że mimo zamiłowania do ruchu, ciąża nieco ją spowolniła i wpłynęła na zmniejszenie intensywności ćwiczeń. Rola mamy na pełen etat przyczyniła się do zmian także w życiu zawodowym aktorki.

Chris wracał do domu i mówił:„ Jak minął dzień? ”. I nie czułam się dumna, mówiąc: jestem tylko mamą - wyjaśniła.

Na co małżonek odpowiadał:

Ale powinnaś, ponieważ to najtrudniejsza, ale najwspanialsza praca na świecie.

Mimo przerwania kariery Elsa nie ukrywa, że uwielbia spędzać czas z dziećmi. Zapewnia, że czuje się zobowiązana, by zapewnić swoim pociechom wszystko to, czego jej samej brakowało w dzieciństwie.