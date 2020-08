Lara Gessler i Piotr Szeląg spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Córka znanej restauratorki pod koniec kwietnia ogłosiła, że wkrótce na świat przyjdzie jej maleństwo. Ostatnio na swoim InstaStory odpowiedziała na pytania fanów, które były związane z macierzyństwem.

Laura Gessler – ile przytyła w ciąży?

W jednym z pytań od fanów znalazło się to dotyczące aktualnej wagi przyszłej mamy. Co prawda do rozwiązania pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak już teraz internauci chcieli wiedzieć, czy problem nadmiernego przybierania kilogramów w ciąży także dotyczy Laury. Córka Magdy Gessler odpowiedziała, że na ten moment jej waga wzrosła o 10 kilogramów.

Laura Gessler - co robi w ciąży?

Przyszła mama wielokrotnie podkreślała, że ten stan jest dla niej idealny, a ona sama ma ochotę na liczne aktywności i wcale nie przeszkadza w tym fakt, że jest w ósmym miesiącu ciąży. W ciągu ostatnich miesięcy pracowała nad książką, która pojawi się na rynku pod koniec września. Kobieta opublikowała także zdjęcie, podczas którego chlupie się w basenie. Tylko pozazdrościć dobrego samopoczucia!

Jak Laura Gessler radzi sobie w ciąży?

Córka Magdy Gessler podzieliła się z fanami swoim sposobami na dobre samopoczucie w ciąży. Na pytania fanów dotyczące radzenia sobie z różnymi dolegliwościami odpowiedziała, że rozwiązaniem na zgagę okazała się dla niej mięta, z kolei w przypadku złego samopoczucia zaleca picie dużo wody z elektrolitami. Mimo że stara się żyć w zgodzie z naturą nie planuje porodu domowego, a tradycyjny w szpitalu. Wiemy też, że przyszła mama razem z partnerem wybrali już imię dla córeczki - Lara nie zdradziła jednak, jak nazwie dziecko.

Mamy nadzieje, że dobry nastrój utrzyma się do końca ciąży - pozostaje życzyć szczęśliwego rozwiązania!