Adele i Harry Styles są parą? Zagraniczne media donoszą, że ich związek jest bardzo poważny

Odkąd Adele oświadczyła w mediach, że kończy swój ośmioletni związek z Simonem Koneckim, fani wciąż doszukują się nowych rewelacji w życiu gwiazdy. Zresztą, mają ku temu powody - w ciągu roku nie tylko ogłosiła rozwód z wieloletnim partnerem, ale też zmieniła nawyki, które w efekcie doprowadziły do utraty przez nią kilkudziesięciu kilogramów wagi. Być może kolejną zmianą, która nastąpiła w jej życiu jest romans z Harrym Stylesem i wspólne, długofalowe plany.

Harry Styles poznał już syna Adele?

Portal Gossip Gop poinformował, że Adele i Harry Styles są razem i nie są to tylko medialne domysły. Podobno wokalista od dawna podkochuje się w koleżance po fachu, a ich związek wszedł na kolejny etap, ponieważ artystka miała już przedstawić nowego partnera swojemu siedmioletniemu synowi.

Adele i Harry Styles - co ich łączy?

Bez wątpienia można znaleźć wiele elementów z życia obu gwiazd, które dalekie są od przypadków. Były członek One Direction oraz autorka "Skyfall" byli widziani na jednej z karaibskich plaż na początku tego roku. I choć już wtedy Harry dementował plotki o ich rzekomym romansie, trudno jednak nie połączyć faktów, które mogą wskazywać, że obydwoje mają się ku sobie.

Harry niejednokrotnie mówił o tym, że często miewa sytuacje, gdy pisze się o jego potencjalnych związkach - niezależnie od tego, czy z kimś randkuje, czy to tylko wspólna praca. Jednak w tym przypadku jego odpowiedź była mocno wymijająca, bo piosenkarz w rzeczywistości nigdy nie powiedział wprost, że nic go nie łączyło z Adele.

Kolejnym elementem, który składa się na romans pary może być wypowiedź Harry'ego, który zaczął wyjaśniać, jak trudno jest mu umawiać się na randki z tak wielką sławą, jaką jest Adele:

To zawsze kwestia równowagi - chcesz normalnie umawiać się na randki, ale chcesz też chronić tę relację, żeby mogła rozwijać się w naturalnym tempie.

Jakiś czas temu muzyk zdradził, że chciałby się wkrótce ustatkować i ożenić. Adele ma za sobą nieudany związek i dziecko, a wszystko wskazuje na to, że Harry jest gotowy do roli męża i ojca. Być może ta relacja faktycznie dopiero się rozwija, jednak poziom dojrzałości Harry'ego nie zamyka drogi, by związać się z wokalistką.

Póki co nie ma niezaprzeczalnych dowodów na związek pary, ale nie bez powodu wciąż wraca się do tematu związanego z gwiazdorskim romansem. Portal Gossip Gop twierdzi, że źródło, z którego pochodzi informacja jest zdecydowanie pewne. Pozostaje tylko czekać na oficjalne potwierdzenie. Widzielibyście ich razem?