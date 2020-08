Marta Gałuszewska zasłynęła w polskim show-biznesie dzięki udziałowi w 8. edycji programu "The Voice of Poland". W show Telewizji Polskiej zaszła daleko - bo aż do samego finału, gdzie zmierzyła się z Mają Kapłon, członkinią drużyny Marii Sadowskiej, Michałem Szczygłem z zespolu Andrzeja Piasecznego i Łukaszem Łyczkowskim z teamu Tomsona i Barona. Marta była częścią drużyny Michała Szpaka. W czasie trwania programu media łączyły ją w parę z trenerem wokalnym i doszukiwały się oznak bliższej relacji. Ostatecznie jednak pogłoski o ich romansie zostały zdementowane, a Marta i Michał zostali przyjaciółmi.

REKLAMA

Marta Gałuszewska ma nowego chłopaka? To znany raper

Wszystko wskazuje na to, że Marta Gałuszewska w końcu znalazła swoją drugą połówkę. Pod koniec sierpnia paparazzi przyłapali ją na spacerze z przystojnym raperem. Zarówno stylizacje, jak i czułe gesty tych dwojga wskazują na to, że to była randka. Marta na tę okazję założyła jeansowe szorty, kusy top i buty na koturnie.

Jej chłopak (?), raper Adam Graf, znany między innymi ze współpracy z KaeNem, również postawił na jeansowe krótkie spodenki i czarny t-shirt z wzorami. Chłopak co chwilę łapał ją za rękę i obejmował. Nie speszył ich widok paparazzi. Cały czas się śmiali i widać było, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Czas, który spędzili ze sobą, tylko to potwierdza. Adam i Marta spacerowali tak długo, że zastał ich wieczór, a wraz z nim chłód. Na szczęście byli przygotowani na tę okazję. Gałuszewska okryła się skórzaną kurtką, a Graf neonową bluzą popularnej marki.

Zobaczcie zdjęcia. Pasują do siebie?