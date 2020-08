Justyna Żyła wspomina rozbieraną sesją dla "Playboya". Pochwaliła się zdjęciem zza kulis

Justyna Żyła zadebiutowała w show-biznesie dzięki głośnemu rozwodowi ze skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą. Mimo że od ich rozwodu minęły już dwa lata, ta wciąż odcina kupony od znanego nazwiska, regularnie relacjonując prywatne perypetie rodzinne. W połowie 2018 roku głośno było o jej słynnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Playboy". Mało komu wówczas znana Justyna odsłoniła nieco ciała na okładce, co nie do końca spotkało się z miłym przyjęciem internautów. Sesję uznano za kiczowatą i mało finezyjną. To nie przeszkodziło samej zainteresowanej w dalszym próbowaniu swoich sił w mediach. Teraz Justyna wróciła wspomnieniami do pamiętnej sesji i opublikowała zdjęcie z jej powstawania. Minęły już dwa lata od tamtych chwil.

Justyna Żyła świętuje drugą rocznicę sesji w "Playboyu"

W 2018 roku Justyna Żyła wystąpiła na okładce 'Playboya". W związku z tym, że celebrytka pochodzi z Wisły, klimat sesji oscylował w klimacie góralskim. Niestety efekty nijak miały się do zamysłu. Zdjęcia nie zostały przyjęte z entuzjazmem. Co poniektórzy uznali sesję za tanią i dywagowali nad tym, dlaczego w ogóle Justyna znalazła się na okładce.

Mimo niepochlebnych opinii była żona Piotra Żyły, miło wspomina tę współpracę, o czym może świadczyć jej InstaStory, w którym to wspomina pracę na planie. Przypomniała odważne zdjęcie zza kulis, na którym zalotnie zerka w obiektyw w samej koszulce. Zobaczcie zresztą sami.

Myślicie, że Justyna zdecydowałaby się na podobną sesję raz jeszcze?