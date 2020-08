Małgorzata Rozenek idzie jak burza. Mimo że od jej debiutu w polskim show-biznesie minęło już ponad 8 lat, to ta wciąż budzi coraz to większe emocje wśród internautów. Sama zainteresowana w mediach czuje się jak ryba w wodzie i chętnie relacjonuje najdrobniejsze szczegóły życia na Instagramie. Ponad dwa miesiące temu celebrytka urodziła trzeciego syna. Dopiero po kilku tygodniach od cesarki mogła zacząć ponownie ćwiczyć, aby wrócić do figury sprzed ciąży. Jak się okazuje, widać już pierwsze efekty.

Małgorzata Rozenek pokazała ciało po porodzie

Małgorzata Rozenek od kilku tygodni ostro trenuje, aby jak najszybciej uzyskać wymarzoną sylwetkę. Pierwszoligowa gwiazda TVN relacjonuje ćwiczenia na Instagramie. Tym razem pochwaliła się fotką w kusym stroju sportowym, na którym dokładnie prezentuje swój brzuch po ciąży.

Kiedy dociera do ciebie, że lato się skończyło - podpisała fotkę Małgosia.

Fani dywagowali na temat końca lata, zaznaczając tym samym, że Małgorzata nieco się pośpieszyła. W końcu przed nami jeszcze miesiąc ciepłych dni. Uwagę również zwraca brzuch celebrytki. Gołym okiem widać pierwsze efekty zmagań na macie. Małgosia jest już coraz bliżej wymarzonej sylwetki.

