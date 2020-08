Nie jest to pierwsze zdjęcie taty Adama, jakie fani mogli oglądać w sieci. Aktor regularnie dzieli się z obserwatorami postami, w których pokazuje, w jaki sposób spędza czas z rodziną. Niejednokrotnie zaznacza również, że ojciec to dla niego prawdziwy wzór i absolutnie nie wstydzi się mówić o tym w sieci. Jego ostatnia relacja jest tego doskonałym przykładem, tym bardziej, że na InstaStories oznaczył również profil swojego taty. Wrzucona fotka to doskonała okazja by przyjrzeć się podobieństwu między członkami rodziny Zdrójkowskich - i nie chodzi tylko o wygląd, ale również o zainteresowanie show-biznesem.

Adam Zdrójkowski pokazuje zdjęcie ojca w młodości



Adam Zdrójkowski na jednej z relacji pokazał stare zdjęcie taty, pochodzące prawdopodobnie ze szkolnych lub studenckich lat Dariusza Zdrójkowskiego. Aktor zapytał fanów, czy większe podobieństwo do ojca widzą u niego, czy u jego brata bliźniaka - Kuby.

Dariusz Zdrójkowski instagram.com@adam_zdrojkowski

I choć w dzieciństwie trudno było ich rozróżnić, to teraz na próżno szukać u nich ogromnego podobieństwa. Internauci nie mają takich wątpliwości w przypadku porównania Kuby do taty, ponieważ od razu widać, że to właśnie on odziedziczył więcej jego cech. W ankiecie udostępnionej przez aktora wyszło też, że - zdaniem fanów - to właśnie Kuba może pochwalić się większym podobieństwem, a nie Adam.

Zgadzacie się?

Adam Zdrójkowski zaraził tatę miłością do Instagrama

Adam Zdrójkowski już od najmłodszych lat ma to czynienia z show-biznesem. Wygląda na to, że zafascynował nim także także swojego tatę, który aktywnie uczestniczy w rozwoju swojego instagramowego konta. Dariusz Zdrójkowski na swoim profilu zgromadził już 12 tysięcy obserwujących.

Widać, że mężczyzna świetnie odnajduje się w świecie pełnym gwiazd znanych z wielkich scen muzycznych czy ekranów telewizorów. Niejednokrotnie zamieszcza w sieci zdjęcia z aktorami czy piosenkarkami. Na jego koncie pojawiły się fotki m.in z Viki Gabor, czy dziewczyną Adama - Wiktorią Gąsiewską.

