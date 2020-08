Melania Trump nie jest raczej ulubienicą Amerykanów. Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych nie wzbudza tyle ciepłych emocji, co chociażby jej poprzedniczka, Michelle Obama. Pierwsza dama jest też posądzana o niechęć do Donalda Trumpa. W sieci co chwilę pojawiają się zdjęcia czy materiały wideo, na których Melania odsuwa się od męża czy wręcz odrzuca jego dłoń. Przykład takiego zachowania możecie obejrzeć TUTAJ. Była modelka już nie raz była krytykowana za swoje intrygujące decyzje. Tym razem stało się podobnie. A wszystko przez zmiany w znanym ogrodzie.

REKLAMA

Melania Trump skrytykowana za wycięcie czereśni w Ogrodzie Różanym

Pierwsza dama postanowiła pochwalić się efektem swojej pracy. Żona Donalda Trumpa zleciła gruntowny remont najbardziej znanego ogrodu na terenach prezydenckiej posiadłości. Melania nie kryła dumy i po wpisie na Twitterze można pomyśleć, że czekała na pochlebne reakcje internautów.

Jestem podekscytowana, że możemy uczcić historię i świętować przyszłość w naszym pięknym Ogrodzie Różanym. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli odnowić tę kultową i naprawdę wspaniałą przestrzeń - czytamy.

Pewnie zastanawiacie się, jakie dokładnie zmiany wprowadziła pierwsza dama. Przede wszystkim zleciła wycięcie drzew czereśni, które każdego roku zakwitały w pięknych kolorach. W 1962 roku zasadziła je ówczesna pierwsza dama, Jacqueline Kennedy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Syn Donalda i Melanii Trump na nowych zdjęciach. 14-latek przerósł rodziców! Mierzy ponad 190 centymetrów

Ogród Różany EastNews

Pod wpisem Melanii pojawiła się ogromna fala negatywnych komentarzy. Amerykanie skrytykowali żonę Trumpa za pozbycie się tak ważnego elementu Ogrodu Różanego.

Myślę, że to wygląda sterylnie i niezbyt zachęcająco.

Zniszczyłaś ten ogród.

Ogród Różany wygląda teraz jak cmentarz - pisali.

Jacqueline Kennedy - ulubienica milionów

Jackie była małżonką 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Zaledwie po dwóch latach urzędowania jej ukochany został ofiarą zamachu, którego była świadkiem. W 1968 roku poślubiła Aristotelisa Onasisa, bardzo bogatego greckiego przedsiębiorcę. W kulturze Jackie została zapamiętana jako ikona mody lat 60. i 70. XX wieku. Zmarła 19 maja 1994 roku. Pochowano ją obok pierwszego męża, Johna F. Kennedy’ego.