Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez wiele lat byli jedną z ulubionych par Polaków w rodzimym show-biznesie. Mimo że ich szczyt popularności minął już dobre kilka lat temu, to ci wciąż budzą niemałe zainteresowanie wśród internautów. Sami zainteresowani są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, co tylko podkręca ciekawskich internautów. Chętnie relacjonują wspólne życie, a także kulisy życia zawodowego. W najnowszym poście na Instagramie aktorka "M jak miłość" pochwaliła się wspólnym zdjęciem z mężem z planu najnowszego programu rozrywkowego w TVP.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek pozuje z mężem. Fani zwracają uwagę na makijaż. "Niepodobna do siebie"

Katarzyna Cichopek z mężem na planie nowego programu TVP

Niedawno, bo w poniedziałek wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek będzie nową prowadzącą "Pytania na śniadanie". W tej roli ma partnerować jej Maciej Kurzajewski. Jak się okazuje, prowadzenie śniadaniówki to nie jedyny nowy projekt z TVP, w którym to zobaczymy aktorkę. Ta właśnie pochwaliła się zakulisowymi zdjęciami z planu programu "Przyjaciele na zawsze". To najnowszy format Telewizji Publicznej, który będziemy mogli oglądać na antenie już we wrześniu.

Mój mąż to mój najlepszy przyjaciel, a dziś wspieraliśmy go w programie "Przyjaciele na zawsze", który już niebawem zobaczycie w TVP. Graliśmy na cel charytatywny. Ale było dużo emocji i jeszcze więcej śmiechu. Przenieśliśmy się do lat 90. i wspominaliśmy czasy podstawówki. Zapraszamy serdecznie. Pośmiejcie się razem z nami - zachęca Kasia.

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel nagrali również wideo zapowiadające program.

Zachęciła was do obejrzenia nowego programu?