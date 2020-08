Halina Mlynkowa i czeski producent muzyczny Leszek Wronka poznali się w 2012 roku na planie programu "Bitwa na Głosy", gdzie drużyna Haliny zajęła trzecie miejsce. Wronka już wtedy wierzył, że na jednym spotkaniu się nie skończy i nie pomylił się. Trzy lata po spotkaniu w muzycznym show para przeniosła się do Czech.

Wydawać by się mogło, że tych dwoje połączyła wielka miłość, jednak wszystko wskazuje na to, że uczucie łączące Halinę i Leszka wygasło. Jak dowiedział się "Super Express", wokalistka nie tylko wyprowadziła się z domu w Czechach i wróciła z synem do kraju, ale też rozwodzi się z mężem.

Halina Mlynkowa rozstała się z mężem?

Na początku tego miesiąca pisaliśmy o wyprowadzce Haliny, która miała miejsce jeszcze przed izolacją. Według informatora "Dobrego Tygodnia", piosenkarka wróciła z synem do Polski do mieszkania, które zostawił Piotrkowi ojciec, Łukasz Nowicki. Ponoć decyzja nie wpłynęła korzystnie na związek gwiazdy.

Dziś mówi się, że po pięciu latach związku Halina i Leszek postanowili się rozejść. Jak czytamy w "Super Expressie", Leszek swego czasu zapowiedział, że pomoże Mlynkowej w karierze, jednak ambitne plany nie zostały zrealizowane.

Zamiast tego wokalistka zaczęła prowadzić w Pradze butik z ubraniami i biżuterią. Podobno z czasem przestało jej to odpowiadać, zatęskniła za sceną i za krajem. Według naszych informacji piosenkarka razem z synem mieszka obecnie w Polsce, a Leszek został w Czechach - czytamy w "Super Expressie".

Sama zainteresowana nie potwierdziła gazecie tych informacji. My również skontaktowaliśmy się z artystką, jednak na razie nie odpowiedziała na naszą wiadomość.

Halina Mlynkowa ma za sobą już jedno małżeństwo. W 2009 roku piosenkarka rozstała się z aktorem i prezenterem telewizyjnym, Łukaszem Nowickim. Para doczekała się syna, który ma już szesnaście lat. Halina i Łukasz rozstali się w przyjaźni i mają ze sobą dobry kontakt.