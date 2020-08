Blanka Lipińska i Alek Baron są zakochani w sobie do szaleństwa i nie zamierzają tego ukrywać, wręcz przeciwnie. Od kiedy ich relacja wyszła na jaw, nie ma dnia, by nie chwalili się swoim uczuciem na Instagramie. Chętnie też okazują sobie różnego rodzaju dowody miłosne. Ostatnio dopasowali do siebie swoje samochody, a teraz Blanka pokazała na Instagramie posiłki, które przygotowała dla ukochanego.

Blanka Lipińska gotuje dla Barona

Na InstaStories pisarka wrzuciła zdjęcie, które mówi więcej niż tysiąc słów. Pochwaliła się na nim posiłkami, które ugotowała dla Barona, ponieważ on, w przeciwieństwie do wielu Polaków, musiał iść w niedzielę do pracy.

Kiedy twój facet ma pracującą niedzielę - napisała Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska Instagram/blanka_lipinska

Posiłki przygotowane przez pisarkę robią niemałe wrażenie. Trudno zgadnąć, co w dokładnie ugotowała Blanka, ale dla ukochanego zrobiła aż cztery duże dania, do których dołączyła niewielkie pakunki w folii aluminiowej. Być może znajdują się w nich kanapki. W jednym pudełku można dojrzeć prawdopodobnie zupę, w innym z kolei sałatkę z kaszą kuskus, kolendrą, orzechami, o czym Blanka mówiła na InstaStories. Nie brakuje również termosu z napojem. Nie da się ukryć, że Baron z pewnością nie mógł narzekać na głód w pracy. Muzyk pojawił się w niedzielę na planie "The Voice of Poland". Jedzenie musiało mu smakować, bo został przyłapany przez Dawida Kwiatkowskiego na pałaszowaniu jednego z pudełek.

Baron Instagram/kwiatkowsky

