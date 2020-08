Od kilku lat Izabela Janachowska pracuje w branży ślubnej. Wszystko zaczęło się od bloga Wedding Dream, a skończyło na wielu programach o ślubnej tematyce. Janachowska prowadziła już "I nie opuszczę cię aż do ślubu", "W czym do ślubu", "Ślub marzeń" oraz "Panny młode ponad miarę". Do tego wypuściła e-booka dotyczącego planowania ślubów i wesel, a także zaprojektowała własną kolekcję sukni ślubnych. Nie da się więc ukryć, że na ślubach zna się jak nikt, a teraz postanowiła o nią zawalczyć w dobie pandemii.

Izabela Janachowska walczy o ślubną branżę

Nie jest tajemnicą, że branża ślubna ma niemałe problemy przez pandemię koronawirusa. Wiele ślubów z dnia na dzień zostało odwołanych, inne odbyły się przy zachowaniu ostrych restrykcji. Przez liczne obostrzenia cierpią nie tylko pary młode, ale również usługodawcy, którzy tracą zlecenia, a tym samym pieniądze. Właśnie dlatego Izabela Janachowska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć o branżę ślubną. Z tej okazji zrobiła ankietę na swoim blogu i napisała listy do premiera Mateusza Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Czas zwrócić uwagę rządzących na realne problemy, spowodowane przez zbyt późno podejmowane decyzje, które właściwie skazują wiele par na odwołanie wesela w ostatniej chwili, bez możliwości reakcji - napisała Izabela Janachowska na blogu.

Izabela Janachowska wyraziła nadzieję, że jej listy oraz zawarte w nich wnioski i postulaty sprawią, że rząd pochyli się nad problemami branży ślubnej oraz zweryfikuje swoje działa, by pary młode oraz przedsiębiorcy mieli szansę na dostosowanie się do sytuacji.

Zadeklarowałam także swoją gotowość do współpracy w zakresie opracowywania nowych wytycznych dla branży ślubnej. Bardzo mi zależy, żebyście mieli możliwość świętowania tego wyjątkowego dnia w gronie Waszych bliskich w bezpieczny sposób - napisała Izabela Janachowska.

Izabela Janachowska napisała listy do premiera i ministra zdrowia

Gwiazda opublikowała treści listów do premiera i ministra zdrowia na swoim blogu. W wiadomości wysłanej do Mateusza Morawieckiego Izabela Janachowska zwraca uwagę, że globalna pandemia jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia, ale również kultury oraz fundamentalnych wartości, na których opiera się polskie społeczeństwo.

Z niepokojem obserwuję wprowadzane z dnia na dzień restrykcje, które, jak rozumiem, mają zapewnić bezpieczeństwo obywateli, z drugiej zaś strony brutalnie odzierają z marzeń wielu narzeczonych, dosłownie w przeddzień wydarzenia, na które nierzadko czekali całe życie - napisała Izabela Janachowska w liście.

Treść listu Izabeli Janachowskiej do ministra zdrowia jest niemal identyczna, jedynie została uzupełniona jednym zdaniem bezpośrednio skierowanym do Adama Niedzielskiego.

Wierzę, że Panu, jako nowemu Ministrowi Zdrowia, zależy na dobru wszystkich obywateli - napisała gwiazda.

Oba listy Izabeli Janachowskiej znajdziecie w naszej galerii. Na razie ani premier, ani minister zdrowia nie zareagowali na wiadomości gwiazdy.

Obostrzenia na weselach i ślubach

Od 8 sierpnia wprowadzono kolejne obostrzenia w aż 19 powiatach. Wszystko przez wzrosty liczby zakażonych. Poszczególne powiaty zostały oznaczone kolorami. W czerwonych (powiaty Nowy Sącz, nowosądecki, nowotarski, rybnicki, Rybnik, wieluński i lipski) na weselach może brać udział maksymalnie 50 gości, natomiast w żółtych (tatrzański, Ruda Śląska, pszczyński, Żory, ostrzeszowski, ostrowski, pajęczański, łowicki, przemyski, jarosławski, radziejowski i Biała Podlaska) - 100. Pojawiły się także pomysły, by wesela odbywały się bez udziału seniorów.

