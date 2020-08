Michał Paszczyk z Paranienormalnych opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pozował na tle krągłej kobiety w bikini. Kabareciarz wyraźnie zakpił z niej, pisząc o "pięknych widokach". Na szczęście po licznych krytycznych komentarzach Michał Paszczyk usunął zdjęcie i opublikował przeprosiny. W sieci jednak nic nie ginie i można było zobaczyć, że wyszydzający kobietę post skomentowała Anita Sokołowska i to przychylnie. Na aktorkę wylała się fala hejtu.

Anita Sokołowska przeprasza za polubienie postu komika

Gwiazda znana z serialu "Przyjaciółki" z pewnością na długo zapamięta, by dwa razy zastanowić się zanim pod jakimkolwiek postem zostawi swój komentarz. Przez opublikowanie śmiejących się emotek pod postem Michała Paszczyka Anitę Sokołowską zalała lawina krytycznych komentarzy. Internauci nie kryli oburzenia postawą aktorki i wprost pisali, że powinna wstydzić się popierania wyśmiewania innych ludzi. Ich zdaniem, wykazała również brak szacunku dla obcej kobiety, która stała się bohaterką zdjęcia. Co jednak ciekawe, Anita Sokołowska zaczęła się tłumaczyć, że... nie pamięta, co napisała pod postem komika.

Jeśli kogoś uraziłam komentarzem - szczerze za to przepraszam. Nie mogę odnieść się do tej sytuacji konkretnej, bo Michał usunął post, a nie pamiętam, o dokładnie napisałam pod tym zdjęciem. Szanuję wszystkich ludzi. Mój komentarz, budzący tyle emocji, na pewno był skierowany do Michała, a nie komentujący osobę postronną, ale rozumiem, że niefortunnym zestawieniu "nabrał" innego kontekstu. Wszystko, co mogę teraz zrobić, to po prostu przeprosić za tę sytuację.

Internauci nie dawali jednak za wygraną, a tłumaczenia Anity Sokołowskiej na nic się nie zdały.

Zawiodłam się na pani.

Wklejanie do wszystkich komentarzy tej samej odpowiedzi jest tak samo żałosne, jak udawanie, że nie pamięta się, co się napisało.

Przykre, bardzo przykre. Proszę pamiętać, że nikt z nas nie jest idealny.

Nie przepraszaj, nie krzywdź! - komentują internauci.

To pierwsza tak poważna wizerunkowa wpadka Anity Sokołowskiej. Do tej pory aktorka nigdy nie była bohaterką żadnych skandali, a internauci uwielbiali ją za rolę pewnej siebie Zuzy z "Przyjaciółek".