Katarzyna Cichopek pozuje z mężem. Fani zwracają uwagę na makijaż. "Niepodobna do siebie"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez lata byli jedną z ulubionych par Polaków w rodzimym show-biznesie. Mimo że ich szczyt popularności minął już kilka lat temu, to ci wciąż cieszą się sporą sympatią wśród internautów. Sami zainteresowani chętnie relacjonują swoje życie prywatne i zawodowe w sieci. Fotki ze wspólnych wyjazdów czy rodzinnych zabaw to u nich standard. Co więcej, para nie traci romantyzmu i równie chętnie pokazuje swoje randki, czy sposób, w jaki okazują sobie czułości. Tym razem aktorka "M jak miłość" pochwaliła się wspólnym selfie z mężem, jednak internauci zwrócili uwagę na niecodzienny makijaż gwiazdy.

Katarzyna Cichopek skrytykowana za makijaż

Katarzyna Cichopek nigdy nie lubowała się w ekstrawaganckim makijażu, więc tym bardziej internauci byli zaskoczeni jej nowym wyglądem. Na fotce z mężem nie przypomina do końca siebie.

Na fotce z mężem, którą zamieściła, jej usta wydają się większe, a mimika jakby inna. Tak przynajmniej twierdzą tłumnie komentujący internauci.

Pani Kasiu jakoś inaczej pani wygląda na tym zdjęciu.

Kasia dziś jakoś niepodobna do siebie.

Lepiej Pani w delikatnym makijażu - komentują internauci.

Również macie wrażenie, że Kasia nieco przesadziła z makijażem lub filtrami upiększającymi?

