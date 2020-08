Badania wykazują, że Polki są jednymi z najbardziej zakompleksionych kobiet na świecie. Aż 91% z nich codziennie myśli o niedoskonałościach związanych ze swoim wyglądem. Do tej grupy z pewnością nie należy Doda, która to już dawno temu zdążyła nas przyzwyczaić, do swojej lekko mówiąc samoakceptacji. Piosenkarka nie ma kompleksów i uważa, że jest po prostu wyjątkowo piękna, co często spotyka się z oburzeniem internautów, którzy zarzucają jej narcyzm. Sama zainteresowana niczym się nie przejmuje i wciąż wzdycha do swoich zdjęć w bikini, których to ostatnimi czasy publikuje coraz więcej.

Doda w bikini na wakacjach

Doda od kilkunastu dni przebywa na egzotycznych wakacjach. Piosenkarka cieszy się słońcem i wyleguje się nad basenem. W międzyczasie regularnie robi sobie zdjęcia w stroju kąpielowym, które w mig wrzuca do sieci. Rabczewska ma świetną figurę i bardzo lubi chwalić się swoim ciałem, o czym dosłownie daje znać w opisach pod zdjęciami.

Nie mogę uwierzyć, że mam prawie 37 lat - pisze skromnie pod wakacyjną fotką.

Internauci podzielają zachwyty piosenkarki nad samą sobą i tłumnie komplementują jej sylwetkę.

To tylko cyferki! Wyglądasz rewelacyjnie, a i tak wydaje mi się, że to za małe słowo.

Doda z roku na rok coraz lepiej.

Kobieta petarda- zachwalają pod zdjęciem.

Na was piosenkarka też robi tak duże wrażenie?

