Księżna Diana, wychowując księcia Harry'ego i księcia Williama starała się zapewnić im jak najwięcej normalności, jak było to tylko możliwe. Synowie królowej ludzkich serc chodzili do wesołego miasteczka, jadali w fast foodach, a także robili zakupy w zwykłych sklepach. Zmarła księżna Walii, chciała w ten sposób przygotować ich do życia i pokazać świat poza pałacem. Patrząc na poczynania księżnej Kate i księcia Williama wobec ich dzieci, widzimy, że robią dokładnie to samo. Ostatnio jeden z mieszkańców Norfolk przyłapał w sklepie ceramicznym żonę Williama z synem księciem Louisem. To bardzo niespotykany widok.

Księżna Kate zabrała syna do zwykłego sklepu

Księżna Kate i książę William chcą, aby ich dzieci również doświadczyły nieco normalności. W Londynie jest to o wiele trudniejsze, ze względu na ogrom mieszkańców, a także czyhających na niemalże każdym rogu fotografów. Rodzina księcia Williama ostatnio dużo czasu spędza w letniej rezydencji w Norfolk. To właśnie tam jeden z mieszkańców zauważył księcia Louisa w jednym ze sklepów ceramicznych. Na fotce widzimy chłopca. wychodzącego ze sklepu. Tuż za nim miała stać jego mama, jednak przechodniowi nie udało się uchwycić jej na zdjęciu. Zobaczcie zresztą sami.

Zaskoczeni?

