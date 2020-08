Małgorzata Rozenek pozuje w okularach. Fani dociekają: Przecież miałaś robioną laserową korektę wzroku

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, w których to relacjonuje swoją pracę, życie prywatne, a także nierzadko zabiegi, jakim się poddaje. W maju zeszłego roku celebrytka miała robioną laserową korektę wzroku, dzięki czemu to nie musiała już chodzić w okularach, które towarzyszyły jej od 10 roku życia. Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek wciąż ich używa, co zaniepokoiło kilka jej obserwatorek.

Małgorzata Rozenek wciąż nosi okulary

Małgorzata Rozenek od dziecka miała problemy ze wzrokiem, więc nosiła okulary lub soczewki. Wszystko miało zmienić się w maju 2019 roku, gdy poddała się laserowej korekcie, czym sama zainteresowana pochwaliła się w sieci.

Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek wciąż musi wspomagać się okularami, co pokazała w najnowszym poście na Instagramie, relacjonując poranny przegląd prasy.

Kilka z internautek zastanawia się, czy zabieg, jakiemu się poddała Małgorzata Rozenek zadziałał.

Czemu po operacji laserowej nosi Pani okulary? Czy wzrok nie poprawił się wystarczająco? Sama zastanawiam się nad taką korekcją wzroku.

Gosia tak spojrzałam, że masz okulary znowu, a przypomniało mi się, że miałaś kiedyś robioną laserową korekcję. Powiedz czy to pomogło, czy nie skoro teraz masz na sobie okulary?

Małgosia do tej pory nie zdążyła jeszcze odpowiedzieć na pytania nurtujące obserwatorki.

