Meghan Markle i książę Harry przyłapani w LA! On w bejsbolówce, ona w... szortach. Opuścili rezydencję w szczytnym celu

Meghan Markle i eks-książę Harry cieszą się obecnie życiem daleko od rodziny królewskiej. Para wprowadziła się kilka tygodni temu do nowej rezydencji. Nie brakuje w niej luksusów ani przestrzeni (jest basen, 16 łazienek oraz prywatny teatr). Choć specjaliści uważają, że już niebawem Meghan i Harry będą musieli zacząć oszczędzać lub chociaż zarabiać, póki co nic nie wiadomo o ich planach finansowych. Wiadomo za to, że nie rezygnują z charytatywnych działań. Teraz wsparli swoją obecnością jedną z fundacji.

Meghan i Harry w Los Angeles

Organizacja Baby2Baby zajmuje się młodzieżą w wieku szkolnym. Podopiecznymi fundacji są dzieci, których rodzice mają trudności z zapewnieniem im wyprawki szkolnej, codziennych pełnowartościowych posiłków czy sportowych ubrań na zajęcia szkolne. Harry i Meghan pojawili się na spotkaniu Baby2Baby i razem z innymi wolontariuszami rozdawali potrzebne przybory.

Meghan i Harry są w Los Angeles spotykani niezwykle rzadko, więc ich zdjęcia to prawdziwa gratka dla miłośników royalsów. Tego dnia dawna książęca para postawiła na wygodne ubrania, które w żaden sposób nie wyróżniały ich z tłumu.

Książę w bejsbolówce, krótkich spodenkach i białej koszulce polo to jeszcze żadna sensacja, ale Meghan w szortach? Na taki strój księżne raczej nie mogą sobie pozwolić - Kate rzadko wybiera sukienkę krótszą niż równą z kolanami, a krótkie spodenki to strój, który członkiniom rodziny królewskiej wolno nosić jedynie podczas wakacji.

Dziękujemy Księciu i Księżnej Sussex za dołączenie do naszego zespołu i pomoc w dystrybuowaniu potrzebnych rzeczy - napisała organizacja na swoim instagramowym profilu. - Rozdawaliśmy przyrządy szkolne, ubrania, przybory do higieny osobistej i wszystko to, co jest potrzebne dzieciom do powrotu do szkoły.

