Robert Lewandowski jak Michael Jackson. Na nagraniu tańczy niczym król popu. "Levy in da house!"

Robert Lewandowski 21 sierpnia obchodził 32 urodziny. Niestety nie mógł świętować w rodzinnym gronie, ponieważ przebywa w Portugalii. Jego klub Bayern Monachium rozegra w niedzielę 23 sierpnia finałowy mecz Ligii Mistrzów z PSG. Anna Lewandowska nie zapomniała o świecie męża i na Instagramie uczciła urodziny ukochanego. Trenerka na instagramowej relacji pochwaliła się wcześniej niepublikowanymi filmikami z udziałem piłkarza.

REKLAMA

ZOBACZ: Bayern Monachium rozgromił FC Barcelonę. Anna Lewandowska w domu kibicowała mężowi, jedząc... pizzę

Robert Lewandowski tańczy moonwalk

Piłkarz niejednokrotnie udowadniał, że potrafi się ruszać. W czasie przymusowej izolacji, Ania rozpoczęła działalność na TikToku. Do jednego z pierwszych filmików zaprosiła męża, a internauci byli pod wrażeniem, że Robert tak świetnie się rusza. Od tej pory w sieci nie raz pojawiały się nagrania, na których piłkarz prezentuje swoje "kocie ruchy".

Z okazji urodzin ukochanego "Lewa" zamieściła na instagramowej relacji wcześniej niepublikowane filmiki. Nie tylko tańczy na nich z Robertem, ale także śpiewa! Jedno z nagrań jest wyjątkowe. Trenerka pokazała, jak na imprezie, Lewandowski ubrany na czarno i w kapeluszu, tańczy moonwalk do piosenki Michaela Jacksona "The Way You Make Me Feel". Uczestnicy byli pod wrażeniem umiejętności piłkarza i dopingowali go.

Zobacz wideo Robert Lewandowski na imprezie

Zdecydowanie jesteśmy pod wrażeniem umiejętności Roberta Lewandowskiego! Nie tylko daje popis na boisku piłkarskim, ale także na parkiecie.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski odrzucił kontrakt z Realem Madryt na rzecz Bayernu Monachium. Miał zarabiać nawet 70 milionów euro rocznie