Barbara Kurdej-Szatan w bikini na łódce. Poród lada moment. "Jestem wielorybem"

Barbara Kurdej-Szatan długo starała się, żeby zajść drugą w ciążę. Na szczęście się udało i wkrótce ich córka Hania powita na świecie brata. Aktorka i jej mąż wykorzystują ostatnie wolne chwile przed narodzinami maluszka. Rafał Szatan zabrał ukochaną na wycieczkę, a Basia pochwaliła się zdjęciami z wyprawy.

Barbara Kurdej-Sztan i Rafał Szatan na łódce

Aktorka zamieściła na Instagramie kilka zdjęć ze wspólnego wypadu z mężem. Okazuje się, że Rafał zrobił Basi niespodziankę i zabrał ją na łódkę. W ten sposób para mogła spędzić ostatnie chwile razem przed narodzinami synka. Gwiazda zmieściła zdjęcie z łódki i podziękowała mężowi za niespodziankę.

Ostatnie chwile relaksu. Dziękuję kochanie - napisała Barbara Kurdej-Szatan na Instagramie.

W kolejnej publikacji z letniego wypadu Basia pokazała swój ciążowy brzuszek, który jest już spory. Widać, że poród odbędzie się lada dzień! Kurdej-Szatan opatrzyła zdjęcia zabawnym opisem i hasztagami.

Uroki lata, no bosko jest! Mam nadzieję, że zaraz tu nie urodzę... #jestemwielorybem #copocząć #domekbrzdąca #zatomążprzystojny - napisała aktorka.

Pod postami nie zabrakło komentarzy. Głos zabrała Monika Mazur, która podobnie jak Basia, już wkrótce powita na świecie maluszka.

Wyglądasz bosko! Wieloryb nr 2 was ściska - napisała aktorka.

Swój komentarz do zdjęcia Kurdej-Szatan w bikini zostawił także Michał Koterski. Celebryta musiał przybrać na wadze do najnowszego projektu i nawiązał do tego faktu w swoim wpisie.

Cudowne te wasze zdjęcia. Trochę wam zazdroszczę tej waszej ciąży, sam zaszedłem, ale niestety nie urodzę - zażartował Misiek Koterski.

Fani żartowali i gratulowali końcówki ciąży.

Jaki to komfort, kiedy nie trzeba wciągać brzucha do zdjęcia! Cudnie.

Nie wieloryb, tylko piękna kobieta w pięknym stanie.

Bacha, pięknie wyglądasz! - czytamy w komentarzach.

Gratulujemy Basi i Rafałowi. Czekamy na szczęśliwe rozwiązanie!