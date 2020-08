W czwartkowy wieczór Joanna Opozda i Antek Królikowskim zadebiutowali wspólnie na ściance. Kreacja Opozdy na premierze "Doliny Bogów" była obłędna i nie umknęła uwadze internautów. Okazuje się, że również byłej Królikowskiego, Julii Wieniawie. Aktorka zarzuciła Opozdzie, że ta zainspirowała się jej kreacją. Wieniawa podkreśliła wszak, że charakterystyczną suknię z piórami miała wcześniej ona sama (więcej na ten temat TUTAJ).

Antek Królikowski reaguje

Na tym jednak złośliwości nie koniec. Joanna Opozda nie pozostawiła słów Wieniawy bez komentarza i odparowała, że ma nadzieję zainspirować Julkę do... dalszej edukacji.

Mam nadzieję, że zainspiruje ją do skończenia szkoły teatralnej albo jakichś studiów, żeby mogła w końcu nazywać się "aktorką" - powiedziała Joanna w rozmowie z nami.

Szerzej pisaliśmy na ten temat TUTAJ. Później na jaw wyszło, że gwiazda "Rodzinki.pl" lakuje hejterskie komentarze na temat związku swojego byłego z Opozdą. To jednak nie koniec. Bo teraz oliwy do ognia dolał sam Antek Królikowski, publikując na InstaStories nagrania z premiery filmu. Aktor dodał do nich wymowny komentarz, który jednoznacznie wskazuje, że stoi po stronie obecnej partnerki.

Warto było. Asia Opozda, wyglądałaś najpiękniej - napisał.

Na InstaStories Opozdy również pojawił się kolejny wpis. Nie bez ironii aktorka zamieściła screen z serialu "Niania", na którym widać mamę tytułowej bohaterki - Teresę Maj. Postać, w którą przez lata wcielała się Elżbieta Jarosik, słynęła z kiczowatego stylu.

Myślicie, że ten wpis Joanny zakończy spór?