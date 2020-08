Daniel Martyniuk z pewnością nie może narzekać na brak powodzenia u młodych kobiet. Syn Zenka miał bogate życie uczuciowe jeszcze zanim na dobre zaczęło się o nim mówić w mediach. Jakiś czas temu głośno było o jego rozstaniu z niejaką Faustyną, która ma za sobą studia prawnicze i jest wierną fanką zespołu Akcent.

To właśnie dla owej Faustyny Daniel zerwał zaręczyny z Anią, farmaceutką z Elbląga. Związek z nową wybranką również zakończył się fiaskiem, a Daniel upatrzył sobie kolejną kobietę, tym razem Ewelinę, z którą udało mu się wziąć ślub i nawet doczekać się córeczki Laury. Tu też jednak nie działo się najlepiej.

Pierwsze doniesienia o rozwodzie pary pojawiły się w lipcu. Wtedy to syn króla disco polo poinformował w instagramowej relacji, że kobieta ma parcie na szkło, a on jak najszybciej chce się z nią rozstać. Chwilę później doszły nas słuchy, że Daniel zamierza bojkotować rozwód, o czym przeczytacie tutaj. Musimy przyznać, że przez pewien czas mieliśmy nadzieję, że małżonkowie się dogadają i jeszcze nieraz usłyszymy o Danielu i Ewelinie. Najnowsze zdjęcia syna króla disco polo nie wskazują jednak, by sprawy miały się tak potoczyć.

Daniel Martyniuk spotyka się z byłą dziewczyną

Jak donosi "Super Express", Daniel spędzał niedawno czas z Faustyną w jej mieszkaniu.

Kilka dni temu Daniel świętował swoje urodziny. Jego mama zabrała go z Wasilkowa, gdzie mieszka na co dzień, do Białegostoku. Tam czekała już na niego Faustyna - informuje świadek zdarzenia.

Wygląda na to, że swój udział w potajemnym spotkaniu miała także mama Daniela, Danuta Martyniuk.

Daniel miał ze sobą plecak i dużą torbę, jakby wyjeżdżał z domu na dłużej. Przepakowali rzeczy Daniela do jej auta i ruszyli w kierunku Warszawy. Po drodze zatrzymali się na stacji benzynowej po napoje. A potem para udała do mieszkania Faustyny - wyjaśnia informator w rozmowie z SE.

Jak widać, stara miłość nie rdzewieje. Ciekawi nas tylko, co o tym wszystkim sądzi obecna żona Daniela Martyniuka.