Małgorzata Rozenek na planie "Top Model" zachwyciła kusym strojem. Fani patrzą jednak niżej: Bucior konkretny

Niebawem, bo 2 września, rusza emisja dziewiątego sezonu "Top Model". Już teraz widać, że najnowsza odsłona formatu zapowiada się naprawdę ciekawie. W show zobaczymy bowiem nie tylko Joannę Krupę, która na nagrania specjalnie przyleciała do Polski, ale też plejadę gwiazd. I tak w "Top Model" pojawią się Julia Wieniawa oraz Anna Lewandowska. Teraz okazuje się, że dołączyły do nich kolejne sławy: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek w "Top Model"

Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie pochwaliła się, że wzięła udział w nagraniach do dziewiątej edycji "Top Model". Razem z Radosławem spędziła na planie dwa dni, by wspomóc jurorów w trudnych decyzjach.

Jakiś czas temu mieliśmy ogromną przyjemność spędzić urocze dwa dni na planie "Top Model". Dziękujemy jurorom i uczestnikom za niezwykły czas. Praca z jedną z najlepszych ekip telewizyjnych to zawsze krok do przodu w rozwoju zawodowym. "Top Model" już niedługo na antenie - cieszyła się "Perfekcyjna".

Małgorzata Rozenek niczym modelka

To, co jednak przykuło uwagę internautów, to strój Rozenek. Żona Radosława Majdana w "Top Model" pojawiła się w jasnym i bardzo kusym kostiumie. Długie nogi podkreśliła, wybierając sandały na bardzo wysokiej koturnie. I właśnie to obuwie wywołało największe zamieszanie.

Buty straszne!

Bucior konkretny.

Podziwiam za szczudła.

Boże jakie koturny. Ja przez nie pewnie bym obie nogi w gipsie miała - pisały obserwatorki "Perfekcyjnej".

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy Rozenek wybrała ten model butów. Już podczas zeszłorocznych wakacji w Nicei przechadzała się w tych właśnie sandałach. Wówczas wysokość koturn też zrobiła wrażenie na internautach.