Pamiętacie "polskiego hydraulika"? Piotr Adamski odwiedził znanego fryzjera. Ledwo go poznaliśmy!

"Polski hydraulik" to hasło, które w pewnym momencie przestało kojarzyć się z wąsatym panem w średnim wieku, a zaczęło ze świetnie zbudowanym blondynem w klasycznych ogrodniczkach. Wszystko za sprawą Piotra Adamskiego, który wziął udział w sesji zdjęciowej dla Polskiej Organizacji Turystycznej.

Piotr Adamski jak dziś wygląda?

Piotr Adamski jako "polski hydraulik" miał zapraszać Francuzów do odwiedzenia Polski. Hasło Je reste en Pologne, venez nombreux (Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie), a obok wizerunek przystojnego modela sprawiły, że o kampanii było naprawdę głośno.

Mężczyzna pojawił się w programie "Taniec z gwiazdami", wystąpił w kilku reklamach związanych z branżą okołobudowlaną i "naprawczą". Na tym właściwie jego związek z show-biznesem się kończy, bo Adamski został przedsiębiorcą (ukończył warszawskie SGH, więc pewnie taki plan miał od początku).

Teraz Piotr wybrał się do znanego fryzjera, który zajmuje się wieloma gwiazdami. Dawid Krynicki, bo o nim mowa, pokazał "polskiego hydraulika" na swoim InstaStory, a my postanowiliśmy sprawdzić, co u niego słychać.

Adamski ma 36 lat, po jego zdjęciach na Instagramie wnioskujemy, że lubi siłownię, zmienił wizerunek (jego włosy są mocno ciemniejsze, a broda dużo dłuższa). Chwali się też efektami sesji zdjęciowych, więc, jak widać, nie porzucił pracy modela kategorycznie. Niestety na swoim profilu nie zamieszcza zdjęć wskazujących na to, czy związał się z kimś lub założył rodzinę, więc wszelkie fanki (i fani) muszą dalej trwać w niepewności.

Piotr Adamski Instagram.com/polskihydraulik_piotradamski