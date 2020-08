Agnieszka Kaczorowska jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami i nagraniami. Choć najwięcej treści związanych jest z córeczką tancerki, nie brakuje też Macieja Peli, który wśród relacji na profilu ukochanej doczekał się swojego działu o wdzięcznej nazwie: Pela w kuchni.

Nie jest tajemnicą, że gotowanie to pasja wybranka Agnieszki, który chętnie raczy swoją żonę coraz to nowymi daniami. Domyślamy się więc, że ulubionym miejscem Macieja w całym domu jest kuchnia, którą Agnieszka jakiś czas temu pochwaliła się na Instagramie. Niedawno Agnieszka, Maciej i córka Emilka zamieszkali w nowym domu. Tancerka urządzała wnętrza w czasie ciąży. Jak sama przyznała, zależało jej na tym, by dziecko miało dużo przestrzeni i miejsca do zabawy.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela odtworzyli scenę z popularnej bajki

Odkąd na świecie pojawiła się córka Kaczorowskiej i Peli, jest oczkiem w głowie rodziców. Mimo to para nie zaniedbuje swojego związku i stara się znaleźć chwilę dla siebie. Na instagramowym profilu Agnieszki pojawiły się właśnie fotografie z kolacji przy świecach, którą zakochani mieli przyjemność zjeść tylko we dwoje. Nie jest chyba zaskoczeniem, że posiłek przygotował nikt inny, jak Maciej. Tego wieczoru zaserwował żonie spaghetti bolognese, a wszystko po to, by móc odtworzyć scenę z "Zakochanego Kundla".

Wieczór rodziców, gdy malutka śpi. Dziś inspirowany Zakochanym Kundlem. To był pomysł Maćka. I nic się u nas nie zmieniło. To on gotował. Jest pysznie! Podziękowania i brawa dla mojego męża. - napisała pod postem Agnieszka.

Trzeba przyznać, że wyszło bardzo romantycznie!