Michał Szpak podjął się kolejny raz współpracy z Telewizją Polską. Muzyk od 8. edycji programu zasiada na obrotowym fotelu jurorskim w programie "The Voice of Poland". Chociaż na antenie TVP mówi się o "ideologii LGBT", to artysta nie pozostaje obojętny. W przeciwieństwie do wielu współpracowników telewizji publicznej pokazał swoje poparcie dla mniejszości seksualnych.

Michał Szpak wbił szpilę TVP

Trwają nagrania do 11. odsłony muzycznego show. Zarówno trenerzy, jak i prowadzący uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się na planie zdjęciowym. Michał Szpak na instagramowej relacji wrzucił zdjęcia, na których widać, że przybył do studia nagraniowego w różowej marynarce z przypinkami z odwróconą do góry nogami tęczową flagą. Jedno ze zdjęć z nagrań opatrzył tęczowym hasztagiem:

Jestem z wami.

Michał Szpak screen Instagram/michal_szpakofficial

Artysta do tej pory wielokrotnie nawoływał do większej tolerancji. Sam nieraz padał ofiarą wykluczenia społecznego przez swój charakterystyczny wygląd, który nie każdemu przypada do gustu. Michał Szpak stara się wykorzystać swoją popularność, aby wspierać osoby, które zmagają się z brakiem akceptacji.

Czy Michał Szpak będzie musiał gęsto tłumaczyć się przed Jackiem Kurskim? Musimy poczekać na rozwój wydarzeń, ale już wcześniej informowaliśmy, że TVP surowo karze za wygłaszanie swoich poglądów. Przekonała się o tym Barbara Kurdej-Sztan, a ostatnio Krzysztof Zalewski. Muzyk miał zasiadać w fotelu jurorskim w 11. odsłonie "The Voice of Poland", jednak w ostatniej chwili producenci postanowili wycofać się, bo Zalewski zaangażował się w bojkot radiowej Trójki.