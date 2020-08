Agnieszka Sienkiewicz w rodzimym show-biznesie zadebiutowała już kilkanaście lat temu, jednak to rola Dorotki w serialu "Przyjaciółki" przyniosła jej największą popularność. Gdy wystąpiła w produkcji, została również zaangażowana do "Tańca z gwiazdami", który zresztą udało jej się wygrać. Kariera aktorki nabrała tempa, jednak ta nie zrezygnowała z życia rodzinnego. Spełnia się w roli mamy dwóch córek, z których to ta młodsza przyszła na świat zaledwie kilka miesięcy temu. Aktorka co jakiś czas zamieszcza wspólne zdjęcia z pociechami na Instagramie. Tak było i tym razem.

Agnieszka Sienkiewicz w bikini na plaży

Agnieszka Sienkiewicz tak jak większość Polaków zdecydowała się spędzić urlop w Polsce. Aktorka wraz z mężem i dziećmi wybrała się nad polskie morze, a dokładniej w okolice Rezerwatu Mierzei Sarbskiej, nieopodal Łeby. To mało zatłoczone miejsce, więc idealnie nadaje się na odpoczynek z dziećmi. Agnieszka Sienkiewicz pochwaliła się dwoma różnymi zdjęciami, na których prezentuje się w bikini na plaży. Na jednym z nich pozuje niczym modelka na tle morza, na drugim zaś bawi się w piachu z córką.

Oczekiwania kontra rzeczywistość, ale jednak z łobuzami małymi- najlepiej - czytamy pod postem.

Wiele fanek Agnieszki Sienkiewicz jest również matkami, więc doskonale zrozumiały jej poczucie humoru i porównanie. A wam jak się podoba aktorka w tak wakacyjnym wydaniu?