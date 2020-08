Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski na początku sierpnia przywitali na świecie trzecie dziecko. Dokładnie 5 sierpnia urodził się Feliks Żebrowski, czym dumni rodzice szybko pochwalili się w mediach społecznościowych. Od tamtej pory to właśnie nowy członek rodziny jest oczkiem w głowie celebrytów, czemu zresztą nie ma się co dziwić. Sama zainteresowana chętnie dzieli się prywatnymi fotkami z fanami. Tak było i tym razem, gdy opublikowała wspólne zdjęcie synów. To uroczy obrazek!

Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie synów

Aleksandra Żebrowska pierwszym zdjęciem z synem Feliksem pochwaliła się niedługo po jego urodzeniu. Na zamieszczonej wówczas fotce widzieliśmy żonę aktora leżącą jeszcze w szpitalnym łóżku. Była również fotorelacja z powrotu do domu, więc teraz przyszedł czas na fotkę noworodka z rodzeństwem. W najnowszym poście, który zamieściła Aleksandra Żebrowska, mały Feliks jest w objęciach starszego brata. Żona aktora dodała również zabawny opis.

Mamo, Felek mi pokazał środkowy palec - czytamy pod postem.

Nie zabrakło też hashtagów - witamy w rodzinie oraz nowy brat.

Fotka zrobiła niemałą furorę wśród obserwujących Żebrowską. Nie zabrakło wielu komplementów pod adresem synów.

Kocham waszą rodzinkę i poczucie humoru.

A to Felek. Jaki on złośliwy dla starszego brata, to strach pomyśleć, co będzie później. Zdjęcie cudne!

Takie zwyczajne, nadzwyczajne ujęcie - piszą pod zdjęciem.

Uroczy widok?

