W czwartek wieczorem w warszawskim kinie na Sadybie odbyła się premiera nowej produkcji Lecha Majewskiego, "Dolina Bogów". Na ściance pozowała m.in Joanna Opozda, która jako osobę towarzyszącą zabrała Antka Królikowskiego. Choć to właśnie oni skradli całe show, nie możemy przejść obojętnie obok smukłego Bartłomieja Misiewicza. W blasku fleszy czuł się jak ryba w wodzie.

Bartłomiej Misiewicz lansuje się z na premierze filmu w Warszawie

Były współpracownik Antoniego Macierewicza po skandalu w MSZ zaczyna nowe życie. Biznesmen przeszedł niebywałą metamorfozę i podczas odsiadki w więzieniu schudł ponad 25 kilogramów. Zmiana jest olbrzymia, nic więc dziwnego, że były polityk lubi lansować się w blasku fleszy. W czwartek wieczorem pozował na ściance w kinie na warszawskiej Sadybie. Promował "Dolinę Bogów".

W pewnym momencie u boku Misiewicza pojawiła się pewna brunetka w czerwonej sukni. Widać, że długo ćwiczyła tę perfekcyjną pozę do zdjęć.

Bartłomiej Misiewicz KAPiF

Bartłomiej Misiewicz - metamorfoza

Bartłomiej Misiewicz jest bardzo barwną postacią na polskiej scenie politycznej. Współpracował z Antonim Macierewiczem, na swoim koncie ma także pobyt w areszcie, gdzie trafił w styczniu 2019 roku. Były rzecznik MON był podejrzany o to, że przekraczał uprawnienia i działał na szkodę spółki Polska Grupa Zbrojeniowa. Miał wydać 700 tys. złotych z kasy PGZ na niewiadome cele. Po ponad pół roku rodzina Misiewicza wpłaciła kaucję w wysokości 100 tys. złotych, a Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził zgodę na wypuszczenie go na wolność. W tym czasie mocno schudł, co było spowodowane stresem. Jak poinformował wtedy jego mecenas Luka Szaranowicz, Misiewicz zrzucił kilkanaście kilogramów. Zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ.

