Kiedy Magda Narożna wraz ze swoim zespołem wystąpiła w "Must be the music", nikt chyba nie wierzył, że osiągnie tak wielki sukces i stanie się bohaterką serwisów plotkarskich. Wokalistka disco polo jest dziś jedną z najlepiej opłacalnych gwiazd w kraju, a jej koncertowy grafik jest ciągle wypełniony. Nic więc dziwnego, że cieszą ją momenty, w których może poświęcić się relaksowi. Ostatnio wybrała się do fryzjera i zmieniła odcień włosów. Fani nie kryli zachwytów.

Magda Narożna chwali się nowym kolorem włosów

W ostatnim czasie wiele mówiło się o małżeństwie, rozwodzie, a później o medialnym konflikcie Państwa Narożnych. Magda i Dawid rozstali się w relacjach dalekich od przyjacielskich i publicznie wytykali sobie błędy. Dziś układają sobie życie na nowo i oboje są zakochani. Na aferze związanej z odejściem Dawida z Pięknych i młodych zdecydowanie bardziej skorzystała Magda, która stała się jedną z głównych bohaterek serwisów internetowych i kolorowej prasy. Nic więc dziwnego, że fanów intryguje każdy post, jaki opublikuje na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się efektami zmian na głowie.

Kilka dni mnie tu nie było, ale na urlopie z rodzinką staram się nie używać telefonu. Dziś czas doprowadzić się do normalności, gdyż już jutro ruszamy w trasę, a teraz dalsza cześć relaksu. Dziękuję dziewczynom z salonu za profesjonalną obsługę i zawsze zadowalające w 100% efekty zabiegów fryzjerskich jak i kosmetycznych.

Fani pisali, że Magda wygląda ślicznie. Nie zabrakło też uszczypliwych komentarzy, na przykład porównań fryzury Narożne do fryzury detektywa Rutkowskiego.

Pani Magdo, zawsze jestem pod wrażeniem Pani fryzury, a najlepiej jak ma Pani doczepiany kucyk.

Fryzura na Rutkowskiego.

Podzielacie te opinie?

