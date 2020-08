Beata Kozidrak to niekwestionowana ikona polskiej muzyki pop. Choć diwa pierwsze kroki na deskach sceny stawiała jeszcze będąc nastolatką, jej muzyka nie zestarzała się, a ona sama nie traci nawet na moment zainteresowania mediów. W zasadzie trudno oprzeć się wrażeniu, że Kozidrak urodziła się skazana na sukces. Popularność gwieździe, poza oczywiście muzyką, przyniosły także barwne sceniczne kreacje, które podkreślają jej osobowość. Jak się okazuje, na co dzień Kozidrak woli bardziej stonowane stylizacje. W obu wersjach wygląda jednak równie dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie sposoby na swój wygląd ma Beata Kozidrak?

Wakacyjna Beata Kozidrak przyłapana w markecie

Frontmenka zespołu Bajm została przyłapana przez paparazzi podczas wykonywania codziennych czynności. Beata wybrała się na zakupy do marketu. Choć na scenę gwiazda wychodzi jedynie w perfekcyjnie dopracowanych stylizacjach, okazuje się, że na co dzień prezentuje się równie dobrze. Kozidrak wybrała się do sklepu w zwykłych dżinsowych szortach, bluzce bez rękawów - za to z bogato zdobionym tyłem i japonkach. Całość stylizacji uzupełniała spora kolorowa torebka i duże ciemne okulary przeciwsłoneczne. Beata tego dnia postawiła na make-up no make-up i wysoko spięte włosy.

Kozidrak w markecie zaopatrzyła się przede wszystkim w alkohole: kupiła dwa czteropaki piwa oraz wino, nad wyborem którego zastanawiała się dosyć długo. Następnie na pobliskim bazarze dokonała kolejnego zakupu. Okazało się, że diwa jest fanką roślin doniczkowych. Swoją kolekcję powiększyła właśnie o kwitnącego na biało storczyka.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Beaty Kozidrak. Lubicie ją w codziennym wydaniu?

Beata Kozidrak PLOTEK EXCLUSIVE

Beata Kozidrak PLOTEK EXCLUSIVE

Beata Kozidrak PLOTEK EXCLUSIVE

Beata Kozidrak PLOTEK EXCLUSIVE