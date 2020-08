Kuba Wojewódzki i Anna Mucha poznali się w 2002 roku, gdy on zasiadał w jury programu "Idol", a ona rozpoczynała swoją karierę. Na początku wieku tworzyli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Wiele osób nadal pamięta ich medialną relację i często do tego powraca. Dziennikarz zamieścił zdjęcie w doborowym towarzystwie w ramach nowego projektu, a pod postem nie zabrakło intrygujących komentarzy.

Kuba Wojewódzki odpowiada na komentarz fana

Dziennikarz w ramach promocji projektu "Sztuka Łączenia" opublikował zdjęcie z Anną Muchą i Andrzejem Grabowskim. Zapowiedział, że jego odbiorcy poznają szczegóły, oglądając premierowy odcinek na YouTube.

Pod postem nie zabrakło komentarzy, w których fani pisali, że tworzyli piękną parę, a Kuba powinien wrócić do Ani. Jedna z internautek zwróciła się do Wojewódzkiego, pisząc, że on i Mucha świetnie się razem prezentują.

Nie wiem, Kuba, jak mogłeś odpuścić sobie taką piękną kobietę, jaką jest Ania. Spójrz jak pięknie razem wyglądacie - napisała obserwatorka.

Wojewódzki nie pozostał obojętny na tę wypowiedź i odpowiedział w zabawny sposób.

Jej dzieci mnie nie polubiły - stwierdził Kuba Wojewódzki.

Anna Mucha doczekała się dwójki dzieci ze związku z Marcelem Sorą. Aktorka związała się z Jakubem Wonsem, a relacja przez rok była trzymana w tajemnicy. Kuba Wojewódzki nie omieszkał skomentować relacji byłej pranerki.

Cóż, kto się czubi, ten się lubi!