Małgorzata Ostrowska-Królikowska martwi się o Antka. "Życie na gorąco": Dla Joanny kariera jest ważniejsza niż rodzina

Związek Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą był zaskoczeniem dla wielu osób. Wcześniej Antek był związany z Kasią Dąbrowską, która bardzo unikała mediów i rozgłosu - w przeciwieństwie do jego obecnej partnerki Joanny. Parze udało się już nawet zaliczyć debiut na salonach, a na Instagramie chętnie wrzucają wspólne zdjęcia i nagrania. Z tego powodu jego relacja nie tylko jest medialna, ale i często komentowana przez fanów i media. Nowy związek Antka może niepokoić jego mamę - Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. "Życie na gorąco" informuje, że nie do końca jest zadowolona z wybranki syna.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska martwi się o syna

Małgorzata Ostrowska-Królikowska stara się nie mieszać w sprawy prywatne dorosłych snów. Nie oznacza to jednak, że się nie martwi. Nie do końca podoba jej się jego obecny związek Antka - o czym mówi informator tygodnika "Życie na gorąco".

Pani Małgorzata patrzy jednak na nowy związek syna z rezerwą. Choć Joanna pojawiła się na festiwalu w Kudowie Zdroju, trzymała się na dystans od rodziny Królikowskich. […] Aktorka oczywiście jeszcze nie wie, dokąd zmierza związek syna. Ale trochę się martwi, że dla Joanny kariera jest ważniejsza niż rodzina. Nie chce też, by Antek oddalił się od bliskich - czytamy w "Życiu na gorąco".

Pani Małgorzata zachowuje rezerwę w stosunku do Joanny Opozdy. Rozstanie Antka z jego poprzednią dziewczyną bez wątpienia było smutne, bo był to jeden z jego dłuższych związków. Jak pisał "Dobry Tydzień" aktorka ma uważać, że duży wpływ na rozstanie z Kasią miało jego duże zaangażowanie w życie rodzinne. Z powodu nagłej śmierci Pawła Królikowskiego ten rok był dla nich naprawdę trudny. Antek przejął rolę głowy rodziny i wspierał mamę oraz rodzeństwo. Mimo to aktorka kibicowała Antkowi i jego poprzedniej dziewczynie Kasi. Miała nadzieję, że to u boku skromnej absolwentki prawa jej syn się ustatkuje.