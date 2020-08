Donald Tusk korzysta z wakacyjnej pogody i nareszcie ma czas, żeby przebywać z najbliższymi. Były przewodniczący Rady Europejskiej na co dzień mieszka w Brukseli, ale zdecydował się wrócić na wakacje do kraju. Dzięki temu może spędzić czas z rodziną. Ostatnio wybrał się na plażę i został sfotografowany w towarzystwie najbliższych.

Donald Tusk na wakacjach

Polityk wybrał się nad morze w towarzystwie rodziny. Kasia i jej mąż Stanisław zabrali swoją córkę, aby spędzili razem czas na plaży. Niemal dwuletnia Liliana bawiła się z trzema starszymi kuzynami, z którymi Donald przybył na plażę. Zrelaksowany polityk rozmawiał z córką i jej mężem. Kasia świetnie wyglądała się w pomarańczowym bikini i podkreśliła wysportowaną sylwetkę. Tusk, ściągając koszulę, zaprezentował imponującą opaleniznę. Widać, że polityk dba o siebie i jest aktywny fizycznie. Jak na 63-latka wygląda świetnie!

Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego niezwykle ważna. Przez kilka tygodni z powodu panującego wirusa nie mógł spotkać się z najbliższymi i utrzymywał z nimi kontakt dzięki dostępowi do sieci. Na szczęście udało mu się wrócić do Polski w drugiej połowie czerwca. Po powrocie do rodzinnego Trójmiasta czekała na niego nie lada niespodzianka.

