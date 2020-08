Lara Gessler narzeka na traktowanie kobiet w ciąży. "Zdarzyło mi się dopiero dwa razy, to mrzonka!"

Lara Gessler na przełomie września i października urodzi swoje pierwsze dziecko. Córka znanej restauratorki razem z partnerem Piotrem Szelągiemjuż niedługo przywitają na świecie córeczkę. Lara chętnie pokazuje brzuch i zdradza, jak czuje się podczas pierwszej ciąży. I choć generalnie jest dobrze, to nie wszystko sprawia, że ten trudny czas jest łatwiejszy.

Postanowiła zwrócić uwagę na pewien problem kobiet w błogosławionym stanie. Lara zauważyła, że Polacy nie podchodzą przychylnie do kobiet z ciążowym brzuchem. Rzadko kiedy ustępują im miejsca czy chociażby przepuszczają w kolejkach. Na dowód opublikowała zdjęcie.

Lara Gessler narzeka na postawę Polaków

Lara zwróciła uwagę, że nie każdy uważa, że przepuszczanie kobiet w ciąży jest oczywistą rzeczą. Zauważalne jest to w przestrzeni publicznej, gdzie kobieta z widocznym ciążowym brzuchem rzadko może liczyć na pomoc. I właśnie takie zdjęcie ukazało się na Instagramie Lary. Widać, że jak inni musi czekać w kolejce.

Przepuszczanie kobiet w ciąży to mrzonki. Zdarzyło mi się to dopiero dwa razy. Chyba powinnam zacząć sapać - napisała.

Mamy jednak nadzieję, że nie wszędzie tak się dzieje i że większość osób zauważa ciężarne kobiety. W końcu przepuszczanie i pomaganie kobietą w błogosławionym stanie powinno być normą. Generalnie też częstą radą w takiej sytuacji jest... zwrócenie na siebie uwagi. Przypadki, kiedy kobietom odmawia się w takiej sytuacji pomocy, naprawdę są rzadkie. Oczywiście byłoby pięknie i wspaniale, gdyby wszyscy reagowali sami z siebie, jednak niekiedy nie ma co na to liczyć. W takich chwilach trzeba się aktywnie upomnieć o swoje - do czego zachęcamy nie tylko Larę, ale i inne panie w ciąży.

