Na drodze nie brakuje niespodzianek, o czym wie chyba każdy szanujący się kierowca. Takiej sytuacji jednak nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie uczestnicy zajścia.

Adam Sztaba podzielił się z obserwatorami nietypowym zdjęciem, które przedstawia jego dobrego znajomego. Bohater siedzi za kierownicą auta stojącego na światłach równolegle do samochodu kompozytora. Jak wynika z opisu zdjęcia, Sztaba dostał od niego reprymendę za słuchanie głośnej muzyki. Kto to taki?

Bohater fotki zamieszczonej przez Adama Sztabę jeszcze do niedawna nie miał konta na Instagramie. Gdy tylko postanowił je założyć, wzbudził ogromne zainteresowanie. Doczekał się nie tylko sporej liczby obserwatorów, ale też kilku oznaczeń na zdjęciach. Tym razem gościnnie pojawił się na profilu Adama Sztaby i... najpewniej zupełnie się tego nie spodziewał.

Adam Sztaba skrytykowany za głośną muzykę

Miłość do muzyki to nic nowego u Adama Sztaby. Problem może pojawić się jednak, gdy tej miłości nie podzielają inni uczestnicy ruchu drogowego. Jeden z kierowców był wyraźnie zaniepokojony głośnymi dźwiękami dochodzącymi z samochodu stojącego obok na skrzyżowaniu i bez zastanowienia zwrócił uwagę niesfornemu mężczyźnie. Chwilę później zrozumiał, że dał reprymendę koledze. A zaraz potem znalazł się na jego instagramowym profilu. Opis zdjęcia mówi sam za siebie.

Otrzymałem reprymendę od dziwnego kierowcy za głośną muzę - czytamy pod zdjęciem.

Poznajecie tego stróża ciszy? To nikt inny, jak mąż Aleksandry Kwaśniewskiej. Kuba Badach realizuje się jako muzyk, a niedawno zadebiutował jako juror w programie The Four i mimo wstrzymania produkcji, zdążył zdobyć uznanie widzów. Kto by się spodziewał, że głośna muzyka będzie mu przeszkadzać. Co mu się nie spodobało? Obserwatorzy Adama Sztaby wysnuli kilka teorii na ten temat. Oczywiście w żartach.

Pewnie nie chodziło o głośność, tylko o rodzaj muzyki. Jakby leciał np. Kuba Badach, a nie jakieś disco polo, to byłoby ok.

Pewnie tak jeździ i wszystkich dookoła reprymenduje.

Nie zna się facet na muzyce - pisali żartobliwie obserwatorzy.

Trzeba przyznać, że to bardzo nietypowa i dość zabawna sytuacja.