Jolanta Kwaśniewska była pierwszą damą przez 10 lat. Z wielu badań wynika, że to właśnie ona cieszy się największą sympatią Polek i Polaków na tle pozostałych żon prezydentów. Mimo że opuściła Pałac Prezydencki już ponad 15 lat temu, to wciąż angażuje się w sprawy społeczne i bacznie obserwuje polską scenę polityczną. Ostatnimi dniami cała Polska żyje podwyżkami dla posłów. Największe kontrowersje wzbudziło zwiększenie pensji dla Agaty Dudy.Ta miałaby zarabiać 18 tys. zł miesięcznie. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, ponieważ została odrzucona przez Senat. Co na to Jolanta Kwaśniewska?

Jolanta Kwaśniewska komentuje pensję Agaty Dudy

Gdy Jolanta Kwaśniewska była pierwszą damą, nie otrzymywała wynagrodzenia. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że sama płaciła swoje składki. Przy okazji zdradziła, jaką otrzymuje emeryturę.

Pozbawienie pierwszej damy możliwości pracy i niepłacenie składek, w przypadku pani Dudy przez 10 lat, jest nieporozumieniem. Ja opłacałam sobie składki sama i przy mojej wysłudze lat wyszło, że mam 2,5 tysiąca emerytury. Szału nie ma. Dlatego ta kwestia powinna być rozwiązana i nie powinna budzić emocji ani strony rządzącej, ani opozycji - mówi Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska przyznaje, że obserwuje poczynania żony Andrzeja Dudy. Była pierwsza dama uważa, że gdyby Agata Duda była aktywna, jej pensja nie budziłaby aż tak dużych emocji.

Każdy ma swoją wizję pierwszej damy. Oczywiście, że ją obserwuję, jej nieliczne wypowiedzi. To jest milcząca pierwsza dama. A milczenie jest podobno złotem. Może w związku z tym ta pensja?(...) Gdyby pierwsza dama była bardziej aktywna, może ta pensja byłaby łatwiejsza do zaakceptowania. (...) Zadziwiające jest, że nasza pierwsza dama przyjęła pozę niewypowiadania się na żaden temat- dodaje była pierwsza dama.

Zadziwiające dla Jolanty Kwaśniewskiej jest również milczenie pierwszej damy w tak ważnych sprawach, jak przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Co więcej, żona Aleksandra Kwaśniewskiego zdradziła, w jakich inicjatywach by ją widziała.

Pierwsza dama ma ogromne możliwości. Może sobie wybrać, o co będzie walczyć. Na przykład, jeśli jest nauczycielką, może wspierać ludzi ze swojego zawodu. Takie są oczekiwania. W czasie strajku nauczycieli w zeszłym roku ja bym maszerowała na przedzie.

