Kasia Smutniak pozuje z książką i pokazuje plamy po bielactwie. Nie wstydzi się swojej choroby

Katarzyna Smutniakto polska aktorka i modelka, która robi karierę we Włoszech. Przez długi czas nie była gotowa, by przyznać się do tego, że choruje na bielactwo - przewlekłą chorobę skóry polegającą na jej depigmentacji, której następstwem są odbarwione plamy. Zrobiła to dopiero parę miesięcy temu, a dziś jest wzorem dla osób, które też zmagają się z tą przypadłością. Modelka kolejny raz opublikowała odważne zdjęcie, ukazujące plamy po chorobie.

Kasia Smutniak choruje na bielactwo

Zdjęcie podpisała cytatem z książki, z jaką się sfotografowała.

Niektóre historie wydobywają na światło dzienne najbardziej autentyczną istotę człowieka. Czytanie "Come un respiro" to jak oglądanie filmu - czytamy w opisie.

Przy okazji na zamieszczonych zdjęciach widać plamy spowodowane chorobą. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że swoje wady należy pokochać. Przez ostatnich kilka lat sama uczyła się tego, by móc w pełni pogodzić się z tym, że jest chora. Jakiś czas temu zdradziła także, czemu zdecydowała się opowiedzieć o chorobie.

Gdy dorastałam, nauczyłam się, że akceptacja nie wystarczy. Musimy kochać nasze wady. Przez ostatnie sześć lat nauczyłam się akceptować i kochać siebie za to, kim jestem. Tak, to była podróż, to nie była natychmiastowa zmiana... I dopiero teraz czuję się gotowa podzielić tym z wami - pisała aktorka.

Kasia Smutniak z pewnością powinna być wzorem dla osób, którym ciężko pogodzić się z własnym losem. Widać, że wyznanie prawdy i pogodzenie się z losem okazały się dla niej zbawienne. Gwiazda stworzyła nawet swój własny filtr na Instagramie, który może nam pokazać, jakbyśmy wyglądali z taką chorobą.