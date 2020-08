Kim jest żona Łukasza Szumowskiego? Historia ich miłości zaczyna się od... sprzeczki. O dwóch ważnych Polaków

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie jest już ministrem zdrowia. We wtorek podał się do dymisji, tłumacząc, że decyzja zapadła już dawno i była skonsultowana z premierem i prezesem Kaczyńskim. Jak zawsze może liczyć na wsparcie najbliższych.

REKLAMA

Łukasz Szumowski i Anna Szumowska - lekarskie małżeństwo

Łukasz Szumowski i Anna Szumowska są małżeństwem od 1997 roku i doczekali się czwórki dzieci. Są rówieśnikami, a poznali się w czasie studiów. Jak zdradził sam (były już) minister, ich związek zaczął się od nieporozumienia:

Na początku pokłóciliśmy się o Miłosza i Herberta - wyznał w rozmowie z "Małym Gościem Niedzielnym".

Połączyło ich też podejście do religii. Oboje są praktykującymi katolikami. Świeżo po ukończeniu studiów wyjechali do Indii. Choć początkowo tego nie planowali, zostali tam na dłużej - zaczęli pracę dla jednego z hospicjów, które założyła Matka Teresa w Kalkucie. Jako wolontariusze przez miesiąc pomagali etatowym pracownikom we wszystkim:

Robiliśmy różne rzeczy. Mycie, karmienie, podawanie picia, a nawet różne drobne zabiegi medyczne. Nędza, niedożywienie, choroby i wszystko razem wzięte - opowiadał Łukasz Szumowski w rozmowie z SE.

Mieli też szansę zobaczyć Matkę Teresę z Kalkuty. Spotkanie to nie było planowane, zadziałał przypadek. W czasie jednej z mszy, na których bywali, również i ona była obecna. Być może byli ostatnimi Polakami, którzy w ogóle ją widzieli - kilka dni po ich powrocie do kraju Matka Teresa zmarła.

Choć Łukasz Szumowski od dłuższego czasu na pełny etat zajmuje się polityką, jego żona Anna wciąż pracuje w zawodzie. Jest anestezjologiem, ma własną przychodnię, pracuje też w Centrum Zdrowia Dziecka. W ostatnich latach zajmowała się zakładaniem tam Poradni Leczenia Bólu dla dzieci.

Wspólnie dzielą sportowe pasje - jeżdżą na nartach i żeglują. Łukasz Szumowski w wolnych chwilach zajmuje się też muzyką - gra na gitarze i pianinie. Hobbystycznie trenuje boks.

Jako małżeństwo mają rozdzielność majątkową. Wszystko z powodu dużego kredytu, który kilka lat temu brał na siebie Łukasz Szumowski. Jak mówił, nie chciał ewentualnymi zobowiązaniami obciążać żony, dlatego też zdecydowali się rozdzielić majątki.

Z żoną mamy natomiast rozdzielność majątkową od 2008 roku. Brałem ogromny kredyt frankowy i nie chciałem, żeby obciążał on dodatkowo moją żonę - tłumaczył.

Jak twierdzi, nie wie dokładnie, ile zarabia Anna:

Na etacie moja żona, która jest lekarzem, zarabiała cztery tysiące złotych. Teraz przeszła na kontrakt. Zarabia około 6 tysięcy złotych, ale nie wiem dokładnie, bo mi się nie chwali - wyznał szczerze w rozmowie w "Faktach RMF FM".

Finanse Szumowskich są od kilku miesięcy uważnie rozkładane na czynniki pierwsze. Pensja lekarza rzeczywiście wygląda na skromną, jednak Łukasz Szumowski nie dodał wówczas w rozmowie, że Anna Szumowska jest jednym ze współwłaścicieli OncoArendi, spółki, która pozyskuje publiczne pieniądze na badania. Jej udziały - jak informuje "Fakt" - są warte miliony złotych. Są to zresztą udziały, które przejęła od swojego męża, kiedy został on czynnym politykiem.

Syn idzie w ślady rodziców

Łukasz i Anna Szumowcy doczekali się czwórki dzieci - trzech synów i jednej córki. Najstarszy Janek Szumowski rok temu zdał na Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunek lekarski, czym pochwalił się na Facebooku.