Donald i Melania Trumpowie kochają blask fleszy i korzystają niemal z każdej nadarzającej się okazji, by móc ogrzać się w jego blasku. Zupełnie inaczej przed obiektywami paparazzi czuje się ich 14-letni syn Barron, który stara się unikać mediów i rzadko pozuje do zdjęć. W minioną niedzielę zrobił jednak wyjątek.

Syn Donalda i Melanii Trump przerósł rodziców. Barron Trump jest naprawdę wysoki!

Choć Barron Trump ma dopiero 14 lat, już może poszczycić się imponującym wzrostem. W niedzielę fotoreporterom udało się po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa uchwycić syna urzędującego prezydenta USA. Nastolatek towarzyszył rodzicom na pokładzie Air Force One podczas podróży do New Jersey. Kiedy wysiadł, wszystkie oczy zostały zwrócone na niego. Zdecydowanie przewyższał wzrostem swoich rodziców, którzy również zostali obdarzeni przez matkę naturę wyjątkowo hojnie jeśli chodzi o wzrost. Przypomnijmy, że Donald Trump mierzy aż 190 centymetrów, a jego żona Melania jest tylko o 10 centymetrów niższa.

Zarówno Donald, jak i Melania, postawili na eleganckie stylizacje - prezydent USA pojawił się w granatowym garniturze, który zestawił z białą koszulą i krawatem w pasy, a jego małżonka zadała szyku w sukience w kolorze kawy z mlekiem, która dzięki paskowi w talii podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Barron nie zdecydował się strojem dopasować do rodziców.

Choć 14-latek ubrał się stosownie do wieku, niekoniecznie udał mu się wybór stroju do okazji. Nastolatek założył odrobinę za krótkie czarne spodnie, które zestawił z białym t-shirtem, kremową bomberką i sportowymi butami z jasną podeszwą.

Zobaczcie zdjęcia. Do kogo Barron jest bardziej podobny?

Rodzina Trumpów w w drodze do Waszyngtonu East News

