"Stranger Things" to jedna z najbardziej znanych i popularnych produkcji Nefliksa. Dostępne są trzy sezony, a prace nad czwartym miały rozpocząć się wiosną. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany i produkcja zdecydowała przesunąć nagrania na kolejne miesiące (na razie nie wiadomo, kiedy ponownie się rozpoczną). Dla młodych aktorów oznaczało to jedno - przymusowe wakacje i brak pensji. Jednak jeden z nich znalazł na to sposób. To Gaten Matarazzo znany jako serialowy Dustin. Młody aktor znalazł tymczasową pracę w restauracji.

Aktor z serialu "Stranger Things" pracuje w restauracji

17-letni Gaten Matarazzo występował w wielu produkcjach, co oznaczać by mogło, że z pewnością ma spore oszczędności. Mimo to nie chciał bezczynnie siedzieć i poszedł w ślady rówieśników, którzy zdobyli wakacyjną pracę. Gaten zatrudnił się jako dostawca jedzenia w restauracji Long Beach Island w stanie New Jersey. Razem z nim pracują inni członkowie jego rodziny.

Jak podaje portal Hollywood Reporter, choć Gaten w pracy ma obowiązkową maseczkę i czapkę, to i tak jest rozpoznawalny przez fanów serialu. Wielokrotnie był proszony o autograf.

Młodemu aktorowi największą sławę przyniosła rola w serialu "Stranger Things" ale to nie jedyna znana produkcja z jego udziałem. Aktor występował także na Brodwayu w "Nędznikach" i udzielił głosu postaci z bajki "Angry Birds 2".

Według portalu filmweb Gaten jest jednym z najlepiej ocenianych aktorów w serialu "Stranger Things". Tuż przed nim znajduje się Millie Boby Brown, która wcieliła się w postać Jedenastki.