Książę Harry i książę William nie są rodzonymi braćmi? Od wielu lat po całym świecie krąży doniesienie, jakoby Harry był nieślubnym dzieckiem księżnej Diany. Wśród dowodów znajdują się nawet zdjęcia jego domniemanego ojca, któremu nie można odmówić podobieństwa do "syna". James Hewitt, bo o nim mowa, zaprzeczał tym plotkom, oświadczając, ze do jego romansu z Dianą doszło już po tym, jak Harry się urodził, jednak jaka jest prawda - wie już teraz tylko on. Plotkę tę skomentowała mentorka Irena Kamińska-Radomska z "Projekt Lady", nasza lokalna ekspertka od rodziny królewskiej.

Książę Harry nieślubnym dzieckiem Diany? Irena Kamińska-Radomska nie pozostawia złudzeń

Jako wierna obserwatorka życia w rodzinie królewskiej od wielu lat, Irena Kamińska-Radomska również i na ten temat ma swoją teorię. Idzie pod prąd plotkom i nie daje im wiary.

To jest plotka. Absolutnie nie należy zawierzać plotkom. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie księcia Henryka i jego ojca księcia Karola. Jest uderzające wręcz podobieństwo, nawet większe, niż pomiędzy księciem Wilhelmem a Karolem. Absolutnie nie wierzę plotkom - rozwiewa złudzenia mentorka "Projekt Lady" w rozmowie z serwisem Pomponik.

A jaka jest prawda? Tej zapewne nigdy nie poznamy, bo przecież nie zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki prawdziwych testów DNA Harry'ego (jedne, na podstawie jednego włosa księcia, robił już jeden z wielu biografów rodziny królewskiej), jednak uderzające podobieństwo księcia i kochanka Diany jest - naszym zdaniem - większe, niż podobieństwo Hary'ego i księcia Karola. James Hewitt potwierdził romans z księżną, ale do spłodzenia z nią dziecka już się nie przyznał. Miał poznać się z Dianą, kiedy Harry miał już dwa latka.

Książę Harry dręczony plotką

Plotka prześladuje księcia Harry'ego od jego najmłodszych lat. Wszystko naturalnie z powodu tego samego koloru włosów u księcia i kochanka księżnej, co od razu budzi oczywiste skojarzenia. Ochroniarz Diany miał jednak słyszeć, jak jego mocodawczyni zwracała się do Harry'ego "mały Spencer", opowiadając też, że rudy odcień włosów odziedziczył po jej stronie rodziny.

Nic jednak nie przekonuje ludzi, że James Hewitt nie jest prawdziwym ojcem księcia. Harry w Eton miał nieustannie słuchać żartów kolegów co do swojego ojca, jak donosi Daily Star Online. Internet nieustannie również dyskutuje na ten temat, często w okrutny sposób. Kiedy książę Karol zachorował, internauci dopytywali, czy ojciec księcia Harry'ego czuje się dobrze, skoro ojciec Williama ma problem ze zdrowiem. Smaczku dodaje fakt, że Harry i James znają się, lubią i łączy ich coś więcej, niż przelotne zapoznanie na herbatce. Dla równowagi dodamy jednak, że każdy starszy od Harry'ego mężczyzna, którego z księciem łączy przyjaźń i rude włosy, automatycznie uznawany jest za jego "prawdziwego" ojca. Stało się tak również z Markiem Dyerem, który miał być jednym z chrzestnych małego Archiego.